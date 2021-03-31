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Бизнес

Нижегородская область вошла в один из пилотных регионов для внедрения новых правил инвестирования

06 апреля 2021 09:55  [105] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в один из пилотных регионов для внедрения новых правил инвестирования. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".

По его словам, в настоящее время на федеральном уровне реализуется новая инициатива по стандартизации системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов в регионах России. Внедрение единого стандарта правил позволит синхронизировать работу федеральных и региональных органов власти с инвесторами, упростить процессы реализации проектов.

Свод инвестиционных правил будет включать в себя пошаговые алгоритмы действий по различным инвестиционным вопросам, таких как: правила получения разрешений, присоединения к сетям и господдержки.

"Проект будет реализовываться с учетом лучших российских и международных практик и отраслевой специфики. Внедрить систему в пилотных регионах планируется в несколько этапов до 2024 года", – отметил Глеб Никитин.

В рабочие группы вошли представители МСУ, ресурсоснабжающих организаций и предприниматели. Новые правила планируется интегрировать в федеральную инвестиционную IT-платформу.

Напомним, что в Нижегородской области по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах, до 383,1 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что с 5 по 7 апреля глава региона находится в Узбекистане с рабочим визитом

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Теги:
Глеб Никитин Инвестиции
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