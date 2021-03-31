инвест-проект
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 6 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2021 15:52  [8] Три магистральных коллектора очистят и отремонтируют в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 15:25  [45] Режим ЧС из-за проблем с газопроводом в микрорайоне на Бору снят
06 апреля 2021 15:21  [64] Школьники Выксы установили скворечники в благоустроенной лесопосадке
06 апреля 2021 14:34  [98] Мемориальную доску капитану 1 ранга Геннадию Дмитриеву открыли в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 14:12  [116] Еще два низководных автомоста затопило в Нижегородской области
06 апреля 2021 13:17  [525] Движение транспорта на участках улиц Варварской и Минина будет ограничено в апреле
06 апреля 2021 12:47  [154] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области
06 апреля 2021 12:29  [156] Стало известно число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 6 апреля
06 апреля 2021 11:25  [140] Нижегородцы смогут задать вопросы о вакцинации от коронавируса в ходе прямого эфира
06 апреля 2021 10:13  [151] Свет и горячую воду частично отключили в 11 домах Нижнего Новгорода
Общество

Школьники Выксы установили скворечники в благоустроенной лесопосадке

06 апреля 2021 15:21  [64] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Школьники Выксы установили скворечники в благоустроенной по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" лесопосадке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, акция прошла в городском округе 5 апреля и посвящалась международному дню птиц.

Лесопосадка в Выксе благоустраивалась в два этапа – в 2019-м и 2020 году. Сначала на этой территории создали пешеходные дорожки и велодорожки, выполнили устройство системы освещения и видеонаблюдения, установили скамейки и урны. В результате следующего рейтингового голосования, которое проводилось в октябре 2019 года, выксунцы вновь поддержали благоустройство лесопосадки.

В 2020 году на ее территории появились детская площадка, памп-трек, спортивная площадка с уличными тренажерами, веревочный городок. Был реализован второй этап обустройства площадки для выгула животных. Стоимость производства работ в лесопосадке за два года составила почти 45 млн рублей.

Первоклассники выксунских школ мастерили скворечники и кормушки. Дома для птиц монтировали сотрудники центрального парка, следящие за безопасностью креплений, не повреждающих деревья.

В этом году выксунцы также примут участие в рейтинговом голосовании и смогут выбрать, какое из двух общественных пространств благоустроить в 2022 году.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на портале "Голос За".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph