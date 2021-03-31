Школьники Выксы установили скворечники в благоустроенной лесопосадке Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Школьники Выксы установили скворечники в благоустроенной по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" лесопосадке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, акция прошла в городском округе 5 апреля и посвящалась международному дню птиц.

Лесопосадка в Выксе благоустраивалась в два этапа – в 2019-м и 2020 году. Сначала на этой территории создали пешеходные дорожки и велодорожки, выполнили устройство системы освещения и видеонаблюдения, установили скамейки и урны. В результате следующего рейтингового голосования, которое проводилось в октябре 2019 года, выксунцы вновь поддержали благоустройство лесопосадки.

В 2020 году на ее территории появились детская площадка, памп-трек, спортивная площадка с уличными тренажерами, веревочный городок. Был реализован второй этап обустройства площадки для выгула животных. Стоимость производства работ в лесопосадке за два года составила почти 45 млн рублей.

Первоклассники выксунских школ мастерили скворечники и кормушки. Дома для птиц монтировали сотрудники центрального парка, следящие за безопасностью креплений, не повреждающих деревья.

В этом году выксунцы также примут участие в рейтинговом голосовании и смогут выбрать, какое из двух общественных пространств благоустроить в 2022 году.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на портале "Голос За".