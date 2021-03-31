Замгавы вуза в Нижнем Новгороде несколько лет присваивал деньги студентов (ВИДЕО)

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Заместитель руководителя одного из высших учебных заведений, расположенных в Нижнем Новгороде, на протяжении нескольких лет присваивал деньги, предназначенные студентам и приглашенным преподавателям. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Установлено, что 49-летний замглавы вуза на протяжении двух последних лет похищал часть бюджетных средств, которые предназначались в качестве премии студентам, принимающим активное участие в студенческой жизни вуза.
Кроме того, замруководителя университета обманывал подчиненных и приглашенных преподавателей. Он завышал им зарплаты, а потом просил вернуть часть денег, которые якобы, предназначались для вуза.
Материальный ущерб учебному заведению составил свыше 118 тысяч рублей. В сообщении пресс-службы не указывается университет, однако по предоставленному в распоряжение СМИ видеоматериала, видно, что оперативные действия проходят на территории филиала Самарского государственного университета путей сообщения.
В отношении заместителя руководителя вуза возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до шести лет.
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