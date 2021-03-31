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Происшествия

Бывший нижегородский наркополицейский получил 14 лет за присвоение наркотиков из закладок

07 апреля 2021 15:56  [102] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего наркополицейского к 14 годам за присвоение наркотиков из закладок с целью их дальнейшей продажи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что 33-летний экс-полицейский, в 2018 году являясь сотрудником управления по контролю за оборотом наркотиков, и зная о закладках на территории города, договорился со своим ранее судимым знакомым о том, что бы тот забрал наркотические вещества из указанных мест.

Сообщнику удалось изъять из закладок около 2 кг наркотиков, которые он потом спрятал в подвале одного из домов на территории Нижнего Новгорода для последующей продажи.

Однако через месяц сообщника задержали, и спрятанные наркотики были обнаружены. Во время допросов стало известно о причастности к данному делу наркополицейского.

Суд признал экс-полицейского виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности на 10 лет. Кроме того, осужденный лишен специального звания майор полиции.

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Теги:
Наркотики Приговор Суд
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