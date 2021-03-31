"Ростелеком" продолжает обучающие семинары по информационной безопасности Бизнес

"Ростелеком" вновь запускает "КиберДрайв" – одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С апреля по ноябрь 2021 года эксперты компании проведут обучающие семинары для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности в 48 городах страны.

Некоторые города уже принимали "КиберДрайв" осенью 2020 года в онлайн- и офлайн-формате. В этом году запланированы очные встречи. Участники обучающих мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью. А также смогут задать волнующие их вопросы по теме ИБ напрямую экспертам "Ростелекома".

Ежегодно количество компьютерных атак на российские компании растет, а техники злоумышленников становятся сложнее. Пандемия, в свою очередь, только сыграла на руку хакерам: многие активности перешли в онлайн-формат, а компании вынуждены были срочно переводить своих сотрудников на удаленный режим работы, что оказалось нетривиальной задачей с точки зрения ИБ. Если в 2019 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком" фиксировал 1,1 млн атак, то в 2020 году этот показатель приблизился к 2 млн.

Все чаще бизнес страдает от вредоносного ПО, которое доставляется через фишинговые письма. Пользуясь паникой и страхом перед коронавирусом, почти весь 2020 год злоумышленники активно спекулировали на теме COVID-19 и использовали ее для вредоносных рассылок. В период самоизоляции также обострилась конкуренция между онлайн-площадками, что привело к росту DDoS-атак. Этот хакерский инструмент может сделать любой сайт недоступным для пользователей, и его часто используют недобросовестные игроки рынка в конкурентных войнах. Если раньше на DDoS приходилось не более 6% всех атак в различных регионах, то теперь показатель поднялся до 9%. А количество атак на онлайн-торговлю за 2020 год выросло в 2 раза.

Также на фоне пандемии впервые с 2017 года эксперты "Ростелекома" фиксируют рост количества внутренних нарушений ИБ, причем 60% из них совершили рядовые сотрудники. Оказавшись дома, многие из них пошли на злоупотребления, на которые не решились бы в офисе, а риск массовых сокращений в коммерческом секторе, снижение зарплат и рост кадровой ротации только усугубили ситуацию. В результате половина всех внутренних инцидентов была связана с утечками корпоративной информации.

Какие угрозы актуальны для различных компаний сегодня и как можно от них защититься? Как обезопасить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? Эти и многие другие вопросы эксперты по кибербезопасности обсудят в ходе предстоящих мероприятий.

Посмотреть список городов-участников Road Show и зарегистрироваться на семинар можно на сайте "КиберДрайва". Участие бесплатное.