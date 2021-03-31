Нижегородцам напомнили о правах граждан при взыскании долгов Общество

Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области напоминает, что в РФ действует закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Федеральная служба судебных приставов осуществляет контроль над деятельностью юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности с физических лиц, включенных в соответствующий государственный реестр.

В большинстве случаев работа коллекторских организаций сведена к нагнетанию вокруг должников тревожной атмосферы посредством психологического и даже физического давления с целью склонения к якобы добровольному погашению задолженности. Неправомерные действия организаций, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности, касаются нарушения порядка взаимодействия с должником путем осуществления телефонных звонков в неустановленное время; порчи имущества должника и иных лиц с целью взыскания долга; взаимодействия кредитора с иными лицами (родственниками, друзьями должника) в отсутствие правовых оснований.

Если коллекторы стали непрерывно звонить и предпринимать незаконные действия, необходимо действовать следующим образом:

1. Связаться с банком (кредитной организацией), перед которым у вас имеется долг, и прояснить вопрос о возможной передаче или переуступке долга.

2. Звонки коллекторов записывать на диктофон, при поступлении сообщений и угроз по электронной почте и иными способами связи фиксировать полученную информацию (скриншот, распечатка сообщения).

3. В беседах с коллекторами выяснять их контактные данные, уточнять, в какой организации они работают, где она находится, откуда им стали известны сведения о долге и ваши личные данные. Кроме того, нужно просить представить реквизиты компании для уплаты долга и копии договоров, по которым взыскивается задолженность (агентские договоры, договоры переуступки права требования долга и др.).

4. Если вам звонят в неустановленное время, возьмите у оператора связи распечатку детализации телефонных звонков на ваш номер. Без этой информации, выдаваемой по личному запросу либо по запросу суда, проверка правоохранительных органов по заявлению не даст результата.

5. При обнаружении факта порчи вашего имущества (входной двери, автомобиля и др.) вызовите сотрудника полиции и зафиксируйте причиненный ущерб.

6. При попытке проникновения коллекторов к вам в жилище против вашей воли незамедлительно вызовите полицию.

При совершении в отношении вас любого из вышеупомянутых действий обратитесь с заявлением в компетентные органы: полицию, Банк России, прокуратуру, Роспотребнадзор, Федеральную службу судебных приставов.

К заявлению необходимо будет приобщить (при наличии) копии подтверждающих документов, свидетельствующих о нарушении организациями, осуществляющими взыскание задолженности, ваших прав.

К таким документам относятся;

- фотографии, свидетельствующие о неправомерных действиях;

- копия договора о кредитовании;

- распечатка телефонных звонков и входящих смс-сообщений, которую можно получить от оператора сотовой связи и в личном кабинете на сайте в сети Интернет сотового оператора;

- аудиозапись телефонных разговоров, видеозапись на флешнакопителе USB-, CD-, DVD-дисках.

Кроме того, в целях списания соответствующих долгов перед кредиторами и при наличии необходимых условий граждане вправе обратиться с заявлением в арбитражный суд для признания себя банкротом при невозможности исполнения денежных обязательств на сумму более 500 тысяч рублей.

В рамках процедуры признания гражданина банкротом финансовый управляющий осуществит мероприятия по реализации имущества гражданина в целях погашения имеющейся задолженности. При этом согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных данным федеральным законом.

Однако в случае признания гражданина банкротом на него будет наложен ряд ограничений:

- гражданин будет не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства;

- гражданин будет не вправе занимать должности в органах управления юридического лица.