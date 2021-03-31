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Общество

"Теплоэнерго" проведет второй хакатон среди нижегородских IT – специалистов

12 апреля 2021 11:20  [1] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" проведет второй хакатон среди нижегородских IT – специалистов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородским научно-информационным центром проведет второй хакатон для нижегородских IT - специалистов. Мероприятие пройдет в очном формате с 24 по 25 апреля 2021 года на площадке Нижегородского молодежного центра "Высота".

Решение о проведении очередного IT соревнования для разработчиков было принято по итогам внедрения идей, предложенных участниками первого хакатона, которые нашли практическое применение в деятельности "Теплоэнерго". Участие в подобном мероприятии позволяет IT специалистам реализовать свои идеи и проекты в рамках реального производства, а предприятие получает возможность найти решение важных задач в сфере теплоснабжения.

Участникам хакатона предстоит в течение 36 часов разработать digital-проекты по следующим темам:
- создание прототипа скоринг системы для ранжирования граждан – должников;
- создание прототипа системы по анализу эффективности использования транспорта;
- создание прототипа web-приложения для планирования и учета материальных ресурсов.

Призовой фонд хакатона составит 150 тысяч рублей. Также одна из команд получит специальный приз по номинации "Лучшее креативное решение".

Любой желающий может подать заявку для участия в конкурсе. Это необходимо сделать до 20 апреля 2021 года, зарегистрировавшись на сайте. Количество мест ограничено.

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Теги:
Теплоэнерго
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