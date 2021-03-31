инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Океанариум появится на Гребном канале
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2021 14:53  [61] Нижегородская область подготовилась к пожароопасному сезону
12 апреля 2021 14:38  [65] Италия рассчитывает открыть туристический сезон 2 июня
12 апреля 2021 14:00  [111] Нижегородские школьники в планетарии сыграли в "РосКвиз"
12 апреля 2021 13:31  [127] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области
12 апреля 2021 12:30  [121] Новая школа открыта в Приокском районе 12 апреля
12 апреля 2021 12:14  [148] Треть проспекта Гагарина отремонтируют в 2021 году
12 апреля 2021 11:42  [135] Правительство расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков
12 апреля 2021 11:23  [213] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 12 апреля COVID-19
12 апреля 2021 11:20  [181] "Теплоэнерго" проведет второй хакатон среди нижегородских IT – специалистов
12 апреля 2021 10:35  [116] Евгений Люлин наградил лауреатов и победителей детского конкурса "Гагарин - первый"
Общество

Италия рассчитывает открыть туристический сезон 2 июня

12 апреля 2021 14:38  [65] Общество
Римский форум

Римский форум

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Италия рассчитывает открыть туристический сезон 2 июня. С таким заявлением выступил министр туризма страны Массимо Гаравалья. Информация размещена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По его словам, туристическая деятельность в Италии может возобновиться в знаковую для страны дату – День республики, который отмечается как раз 2 июня.

Министр подчеркнул, что у итальянского турбизнеса будет достаточно времени для подготовки к открытию с соблюдением всех протоколов эпидемиологической безопасности.

При этом планы минтуризма Италии запустить туризм 2 июня подтвердил и премьер-министр страны Марио Драги.

Касательно поездок россиян в Италию Массимо Гаравалья заявил, что "все будет зависеть от эпидобстановки в двух странах".

"Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано", – сказал он.

Между тем, один крупный российский туроператор уже приступил к бронированию туров на Адриатическое побережье Италии (Римини)

В любом случае туристов в Италию будут пускать только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус или сертификата о прививке.

СПРАВКА:
На фото - Руины храма Марса-Мстителя на форуме Августа в Риме.

Форум и храм были освящены во 2 году до н. э. Храм находился в центре форума, на подиуме и первоначально задумывался как напоминание о битве при Филиппах, по окончании работ служил символом примирения императора с сенатом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph