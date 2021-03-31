Римский форум
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Италия рассчитывает открыть туристический сезон 2 июня. С таким заявлением выступил министр туризма страны Массимо Гаравалья. Информация размещена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По его словам, туристическая деятельность в Италии может возобновиться в знаковую для страны дату – День республики, который отмечается как раз 2 июня.
Министр подчеркнул, что у итальянского турбизнеса будет достаточно времени для подготовки к открытию с соблюдением всех протоколов эпидемиологической безопасности.
При этом планы минтуризма Италии запустить туризм 2 июня подтвердил и премьер-министр страны Марио Драги.
Касательно поездок россиян в Италию Массимо Гаравалья заявил, что "все будет зависеть от эпидобстановки в двух странах".
"Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано", – сказал он.
Между тем, один крупный российский туроператор уже приступил к бронированию туров на Адриатическое побережье Италии (Римини)
В любом случае туристов в Италию будут пускать только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус или сертификата о прививке.
СПРАВКА:
На фото - Руины храма Марса-Мстителя на форуме Августа в Риме.
Форум и храм были освящены во 2 году до н. э. Храм находился в центре форума, на подиуме и первоначально задумывался как напоминание о битве при Филиппах, по окончании работ служил символом примирения императора с сенатом.
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