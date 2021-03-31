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Общество

"Космический батл" состоялся в благоустроенном по нацпроекту парке Княгинина

12 апреля 2021 18:37  [68] Общество

Фото: Организаторы

Первый "Космический батл" провели в Княгинине в день 60-летия первого полета человека в Космос. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на местную администрацию.

Местом для проведения мероприятия был выбран парк Люкина, благоустроенный по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Принять участие в нем могли все желающие.

Прохожим предлагали ответить на вопросы, связанные с освоением космоса: о продолжительности первого полета, месте старта и приземления, весе первого космического корабля. Организаторы – сотрудники Княгининского дома культуры и районной центральной библиотечной системы – по итогам викторины отметили, что школьники справились с вопросами викторины намного лучше взрослых.

На другом обновленном благодаря нацпроекту общественном пространстве – "Бульваре желаний" - прошел еще один флешмоб: княгининцам предлагали станцевать в честь Дня космонавтики.

Напомним, что 26 апреля в России стартует рейтинговое голосование за проекты благоустройства. С 26 апреля по 30 мая жители 19 самых крупных городов и поселков Нижегородской области тоже могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru и сами выбрать, какую территорию у них будут благоустраивать в 2022 году: это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство.

Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Благоустройство", "Расселение аварийных домов" и "Чистая вода".

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Теги:
Княгинино Нацпроект Парки
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