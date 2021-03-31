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Политика

Губернаторы рассказали, каких участников ждут в треке "Госуправление" конкурса "Лидеры России"

13 апреля 2021 19:14  [82] Политика

Фото: Организаторы

Губернаторы рассказали, каких участников ждут в треке "Государственное управление" конкурса "Лидеры России". Об этом сообщают организаторы конкурса.

Регистрация на трек "Государственное управление" четвертого конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" продолжается до 26 апреля. Цель трека – выявить наиболее перспективных руководителей новой формации для системы государственного управления. Заявочная кампания проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф и завершится 26 апреля в 23.59 по московскому времени. Наставниками треками на данный момент стали 12 глав регионов России, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы видим, как на уровне страны по инициативе президента России Владимира Путина создана система, позволяющая на открытой и конкурентной основе проявить свои лидерские качества. Успешно работает президентская платформа "Россия – страна возможностей", давшая старт множеству важных начинаний. Этот опыт адаптируется и активно используется в регионах, в частности, в Нижегородской области. В обществе сформировался запрос на трансформацию государственной службы. Она стремительно меняется, становится все более клиентоориентированной, гибкой и высокотехнологичной. Для развития этого тренда нужны руководители новой формации. Государство с одной стороны перенимает лучшие корпоративные практики, с другой – само задает тренды в этом направлении", - обратил внимание Глеб Никитин.

"В Нижегородской области победители "Лидеров России" уже занимают ряд важных постов. Надеюсь, что достойное применение своим компетенциям найдут и победители этого сезона. От всех участников ждем новых идей и проектов. Конкурс дает отличный шанс реализовать их на практике", - добавил он.

Требования к участникам трека "Государственное управление": гражданство РФ, возраст до 55 лет, наличие высшего образование и управленческого опыта не менее двух лет.

Победители трека "Государственное управление" четвертого конкурса "Лидеры России" получат сертификаты на прохождение образовательных программ, возможность стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах государственной власти, а также наставничество от известных государственных деятелей России.

В рамках медиапрезентации победители второго конкурса "Лидеры России" рассказали о карьерных возможностях, которые дал им конкурс. Так, например, Юрий Шалабаев стал главой Нижнего Новгорода.

"Я родился в Нижнем Новгороде, учился в нем, работаю в нем. Я, как нижегородец, вижу его проблемы, знаю и хочу, естественно, их решить. Участие в конкурсе "Лидеры России", безусловно, оказало значительное влияние на мою профессиональную карьеру. Я принял участие в конкурсе, победил. И уже в октябре 2020 года был избран городской думой на должность главы города Нижнего Новгорода", – пояснил Юрий Шалабаев.

Как и раньше, конкурс "Лидеры России" будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся финалы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

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