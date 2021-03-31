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Бизнес

Банк "Открытие": аукционы ОФЗ показали рекорд

15 апреля 2021 13:11  [47] Бизнес

Банк "Открытие": аукционы ОФЗ показали рекорд. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

По его словам, вчерашние аукционы по размещению ОФЗ прошли с рекордными результатами. Суммарный спрос инвесторов на семилетние и десятилетние облигации с постоянным купонным доходом достиг 510 млрд рублей, что стало максимумом за историю размещений. По семилетним бумагам было привлечено 170,73 млрд рублей (66% спроса) по ставке 7,08% годовых, по десятилетним – 213 млрд рублей (85%) по ставке 7,23% годовых. Общий результат стал третьим показателем за всю историю рынка гособлигаций.

"Телефонные переговоры между президентами США и России дали рынкам надежду на то, что риски санкций и эскалации ситуации на Донбассе, заложенные финансовыми рынками в рыночные инструменты, не реализуются. Валютный рынок уже к утру 14 апреля полностью отыграл свое ослабление с начала месяца, укрепившись на 3%. Долговые рынки оказались более инерционными, участники рынка спешили зафиксировать самые высокие за последние 12 месяцев доходности", - отметил он.

Максим Петроневич считает, что доходность при размещении составила 7,23%, вблизи верхней границы за последние несколько дней 7,30%, но уже к концу дня 14 апреля она опустилась ниже 7,12%. Впрочем, уже 15 апреля, после сообщений иностранных СМИ о готовящихся санкциях со стороны США в отношении госдолга России, рынок полностью отыграл весь позитив от телефонных переговоров.

"Динамика доходностей в ближайшем будущем останется волатильной. В случае введения санкций можно будет увидеть дополнительный всплеск доходностей. Если их не введут, вполне возможно повторное медленное движение ставок в сторону снижения. За последние два месяца рынок очень сильно переоценил будущую траекторию изменения ключевой ставки. В феврале годовое значение форвардной ключевой ставки "через год" – среднегодовой уровень ставки на периоде от 12 до 24 месяцев в будущем – оценивалось рынком на уровне 5,25-5,5%, то есть ближе к нижней границе нейтрального диапазона 5-6% Банка России", - добавил эксперт.

В заключение Максим Петроневич заявил, что в середине апреля ставка подобралась к отметке 7% – сильно выше нейтрального диапазона. Ключевое влияние на динамику ставок, помимо геополитического фона, окажет заседание Банка России 23 апреля, на котором он впервые раскроет свой количественный прогноз по ключевой ставке в базовом сценарии, возможно на горизонте до трех лет.

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