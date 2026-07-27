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Продажу топлива по QR-кодам запускают в Нижегородской области

27 июля 2026 19:12 Экономика
Продажу топлива по QR-кодам запускают в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

С 29 июля на автозаправочной станции сети «Лукойл» в Ветлуге (улица Максима Горького, 78Б) топливо будут отпускать только по QR-кодам.

Как сообщили в облправительстве, Ветлужский округ выбран пилотной территорией для тестирования новой системы. Решение о проведении эксперимента было принято на заседании оперативного штаба 6 июля. В случае успешной реализации механизм могут распространить и на другие территории.

Новый порядок начнет действовать с 8:00 29 июля и только на указанной заправке. Одновременно там отменят систему «чет-нечет»: заправиться по заранее оформленному QR-коду сможет любой водитель независимо от региона регистрации автомобиля и последней цифры госномера. На заправке 27/7 будут дежурить волонтеры, которые помогут водителям оформить QR-код, в том числе тем, у кого возникают сложности с доступом в интернет.

Получить QR-код можно через чат-бот «Топливо52» в мессенджере «Макс», авторизовавшись по номеру телефона и указав госномер автомобиля. На один номер телефона можно оформить QR-коды максимум для десяти автомобилей.

Каждый QR-код дает право на одну заправку по действующим на АЗС правилам: до 40 литров бензина АИ-92 или АИ-95 либо до 60 литров дизельного топлива. После заправки код аннулируется, а новый можно будет оформить только через двое суток. Ограничение введено, чтобы исключить повторные заправки небольшими партиями и уменьшить очереди.

На один госномер автомобиля может быть оформлен только один активный QR-код. Если водитель попытается получить новый код до использования предыдущего, чат-бот предложит сохранить уже оформленный QR-код либо отменить его и создать новый, например, если необходимо изменить вид топлива.

В правительстве также отметили, что в Ветлужском округе работает еще одна, частная АЗС, однако большинство водителей предпочитают пользоваться сетевой заправкой из-за более низких цен. Ожидается, что новая система позволит регулировать объемы поставок топлива на АЗС с учетом количества оформленных QR-кодов и при необходимости увеличивать поставки.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ призвало увеличить число АЗС в Нижегородской области.

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Теги:
АЗС Бензин Топливо и энергетика
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