Андрей Попов: «Для достижения низкой инфляции потребуется более плавное снижение ключевой ставки» Экономика

Фото: Максим Герасимов

В конце прошлой недели ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14% годовых. Начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Попов объяснил, какие факторы повлияли на это решение и почему регулятор намерен осторожно подходить к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

По словам Андрея Попова, во втором квартале экономика России продолжила расти умеренными темпами, а кредитование несколько замедлилось. При этом инфляция ускорилась, однако это произошло из-за временных факторов.

«Это было связано, прежде всего, с ситуацией на топливном рынке. Цены на бензин и дизель выросли из-за снижения производства. Еще раз подчеркну, что мы считаем это временной ситуацией», — отметил он.

Попов добавил, что рост цен повлиял на инфляционные ожидания. В Приволжском федеральном округе предприятия стали активнее ожидать повышения отпускных цен, причем сильнее всего такие настроения проявились в транспортной отрасли и торговле.

Говоря об экономической активности, эксперт отметил, что в мае-июне в ПФО несколько замедлился рост туристического потока, а представители розничной торговли ожидают снижения спроса в ближайшее время.

«Это говорит нам бизнес в рамках проекта Банка России „Мониторинг предприятий“. Регулярные опросы компаний — важный источник оперативной информации для принятия решений по ключевой ставке. Опросы по стране в целом говорят, что предприятия существенно снизили свои ожидания по будущему спросу и выпуску продукции», — пояснил он.

Еще одним фактором, который учитывал Банк России при принятии решения, стала бюджетная политика.

«На протяжении следующих трех лет бюджетные траты будут по-прежнему превышать поступления. Это будет оказывать поддержку спросу и тем самым ограничит возможности для быстрого роста кредита», — отметил он.

По словам Попова, именно поэтому дальнейшее снижение ключевой ставки будет происходить постепенно.

«С учетом этого в будущем для достижения низкой инфляции потребуется более плавное снижение ключевой ставки. Дальнейшие решения Банк России будет принимать исходя из детального анализа экономики, в том числе с учетом инфляции и инфляционных ожиданий», — подчеркнул Андрей Попов.