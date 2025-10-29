Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Экономика
28 июля 2026 09:40
Нижегородское УФАС возбудило дело против владельца АЗС
28 июля 2026 09:27
Андрей Попов: «Для достижения низкой инфляции потребуется более плавное снижение ключевой ставки»
27 июля 2026 19:12
Продажу топлива по QR-кодам запускают в Нижегородской области
27 июля 2026 18:34
Восемь нижегородских социальных предпринимателей получили поддержку благодаря конкурсу «Бизнес-Мост»
27 июля 2026 18:32
Производство продуктов в Нижегородской области выросло на 5,5%
27 июля 2026 17:30
Стоимость бывших «Этажей» в Нижнем Новгороде оценили в 911 млн рублей
27 июля 2026 12:44
Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 000 000 рублей на развитие
27 июля 2026 09:42
Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 4,8%
25 июля 2026 16:16
Новые стандарты стоимости ЖКУ утвердили в Нижегородской области
25 июля 2026 14:14
Нижегородская область получит федеральные средства на Центр протезирования
Экономика

Андрей Попов: «Для достижения низкой инфляции потребуется более плавное снижение ключевой ставки»

28 июля 2026 09:27 Экономика
Андрей Попов: «Для достижения низкой инфляции потребуется более плавное снижение ключевой ставки»

Фото: Максим Герасимов

В конце прошлой недели ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14% годовых. Начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Попов объяснил, какие факторы повлияли на это решение и почему регулятор намерен осторожно подходить к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

По словам Андрея Попова, во втором квартале экономика России продолжила расти умеренными темпами, а кредитование несколько замедлилось. При этом инфляция ускорилась, однако это произошло из-за временных факторов.

«Это было связано, прежде всего, с ситуацией на топливном рынке. Цены на бензин и дизель выросли из-за снижения производства. Еще раз подчеркну, что мы считаем это временной ситуацией», — отметил он.

Попов добавил, что рост цен повлиял на инфляционные ожидания. В Приволжском федеральном округе предприятия стали активнее ожидать повышения отпускных цен, причем сильнее всего такие настроения проявились в транспортной отрасли и торговле.

Говоря об экономической активности, эксперт отметил, что в мае-июне в ПФО несколько замедлился рост туристического потока, а представители розничной торговли ожидают снижения спроса в ближайшее время.

«Это говорит нам бизнес в рамках проекта Банка России „Мониторинг предприятий“. Регулярные опросы компаний — важный источник оперативной информации для принятия решений по ключевой ставке. Опросы по стране в целом говорят, что предприятия существенно снизили свои ожидания по будущему спросу и выпуску продукции», — пояснил он.

Еще одним фактором, который учитывал Банк России при принятии решения, стала бюджетная политика.

«На протяжении следующих трех лет бюджетные траты будут по-прежнему превышать поступления. Это будет оказывать поддержку спросу и тем самым ограничит возможности для быстрого роста кредита», — отметил он.

По словам Попова, именно поэтому дальнейшее снижение ключевой ставки будет происходить постепенно.

«С учетом этого в будущем для достижения низкой инфляции потребуется более плавное снижение ключевой ставки. Дальнейшие решения Банк России будет принимать исходя из детального анализа экономики, в том числе с учетом инфляции и инфляционных ожиданий», — подчеркнул Андрей Попов.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги ключевая ставка ЦБ РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных