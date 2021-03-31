Дом Столярова в Нижнем Новгороде могут включить в реестр памятников Культура и отдых

Дом Столярова Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дом Столярова в Нижнем Новгороде могут включить в реестр памятников. Об этом сообщили в АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" ("АСИРИС").

Согласно информации, ведомство инициировало проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия в историческом "Квартале 1833 года".

Речь идет о доме купца Федора Столярова 1880 года постройки, который находится на пересечении улиц Горького и Решетниковской и закрепляет границы исторического квартала.

Решение о постановке дома Столярова на охрану было принято по итогам заседания общественного совета при региональном управлении госохраны ОКН. На данный момент объект стал выявленным, что позволяет в течение 2021 года вновь провести историко-культурную экспертизу и включить его в реестр памятников.

По словам советника АНО "АСИРИС" Анны Давыдовой, здание неоднократно находилось под угрозой сноса. "Один из владельцев дома Столярова хорошо ухаживал за строением, и сейчас здание находится в удовлетворительном состоянии", - заметила она.

В 2021 году на объекте планируется провести ремонт.

СПРАВКА:

Дом Столярова представляет собой двухэтажный полукаменный дом. Он был построен при осуществлении генплана Нижнего Новгорода, утвержденного императором Николаем I в 1839 году. В архитектуре дома присутствуют разные направления эклектики. Находясь на углу двух исторических улиц, он является неотъемлемой частью исторического квартала, а также расположен на одной линии с объектом культурного наследия регионального значения - Музеем нижегородской интеллигенции, или домом сестер Невзоровых (дом купца В.Ф. Пятова, ул. Горького, 127).