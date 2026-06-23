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Культура и отдых

Выставка книжной иллюстрации открылась в Нижегородском художественном музее

22 июня 2026 18:21 Культура и отдых
Выставка книжной иллюстрации открылась в Нижегородском художественном музее

В «НГХМ|Искусство XX века» состоялось торжественное открытие выставки «Нижегородские сказки и легенды» (0+). В экспозиции — около 100 иллюстраций, эскизов и виньеток, созданных к книге Алексея Ивантера «Нижегородские сказки и легенды». Автор иллюстраций — художник Константин Шаповалов. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Проект подготовлен при содействии благотворительного фонда «Национальные приоритеты». Экспозиция расположилась в четырех залах музея.

«Особенность выставки в том, что она даёт представление о ранее неизвестном городском фольклоре Нижегородской области. Здесь собраны иллюстрации к сказкам-легендам, отражающим мировоззрение местного населения в прошлом. Эти сказки были собраны в нашей области и поэтически переосмыслены автором, а затем к ним созданы иллюстрации — в этом и заключается ценность проекта. На экспозиции к каждой сказке подобран фрагмент текста, который, с одной стороны, подчёркивает важную связь иллюстраций с текстом, а с другой — позволяет глубже проникнуться атмосферой фольклора и культуры Нижегородской области», — отметила куратор выставки Анастасия Барлит.

Благодаря сочетанию художественного оформления и фрагментов текста зрители смогут проследить весь путь работы иллюстратора от первого образа, возникшего после прочтения, до продуманных персонажей с уникальным характером и общей стилистикой сказочного мира. В своем творчестве художник Константин Шаповалов следует принципам традиционной школы иллюстрации, от руки выполняя подготовительные рисунки и акварельные работы. К новой книге Алексея Ивантера он создал яркие и добрые рисунки, которые помогают не просто прочесть сказки, но и ощутить самобытность края, глубже погрузиться в мир нижегородского фольклора.

«Все проходит через мировоззрение, характер и опыт художника. По натуре я озорной — люблю, где-то пошалить, где-то повеселиться. Поэтому мои иллюстрации получаются с добрым юмором: в них всегда есть игра и веселье. Мне кажется, через игру ребёнок лучше воспринимает мир — так он учится и познает его», — поделился художник-иллюстратор Константин Шаповалов.

Сказки в книге — городские легенды, полученные автором по наследству, что отличает их от фольклорного материала из других регионов, который собирался целенаправленно.

«История их происхождения связана с моей семьей. В начале 1920-х годов в московскую семью моего деда из голодающего Поволжья пришла няня — дочь репрессированного священника. Она воспитала несколько поколений нашей семьи и стала для меня второй бабушкой. Ее рассказы, переданные от деда-священника, отличались продуманными сюжетными линиями и особым говором с мягким „оканьем“. Ее истории производили впечатление уже литературно обработанных: в них были продуманные сюжетные линии, заметно отличавшиеся от фольклора, который я собирал в других регионах. В стихах я изложил лишь те рассказы няни, действие которых происходило на Нижегородской земле и касалось местных жителей», — рассказал писатель Алексей Ивантер.

Отметим, что ранее Алексей Ивантер и Константин Шаповалов при содействии благотворительного фонда «Национальные приоритеты» издали книгу «Костромские сказки». В перспективе у творческого коллектива выпуск поморских, ярославских и донских сказок и легенд.

Выставка книжной иллюстрации «Нижегородские сказки и легенды» открыта для посещения в «НГХМ|Искусство XX века» до 16 августа. Доступна по Пушкинской карте.

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты — 5 000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте: Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту»

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