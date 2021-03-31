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Общество

Более 4,7 тысячи обращений рассмотрели в аппарате нижегородского омбудсмена в 2020 году

18 апреля 2021 11:10  [68] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В адрес уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в прошлом году поступило от граждан 4706 обращений.

Около половины обращений - 2316 - содержали жалобы на нарушения прав граждан, остальные имели справочный характер.

Как и в предыдущие годы, на первом месте для нижегородцев оставались вопросы, относящиеся к социальному праву. Уполномоченным рассмотрено 984 обращения в данной сфере. В структуре группы социальных прав большую часть составляют обращения по жилищным вопросам (326) и по вопросам социального обеспечения (219).

Второе место занимают вопросы, относящиеся к правам граждан в судебной и правоохранительной деятельности (819 обращений). Наибольшее число обращений поступило из мест лишения свободы (263), а также по уголовным делам и делам об административных правонарушениях (219).

Жалобы по защите экономических прав (384 обращения) занимают третье место. На лидирующих позициях оказались вопросы по правам на землю (126) и по правам на труд (117).

"Полагаю, что в условиях ограничительных мероприятий в Нижегородской области удалось не просто сохранить высокую эффективность государственного правозащитного института, но и сделать его работу максимально полезной для земляков. Было очень важно оперативно реагировать на ситуацию, чтобы своевременно оказывать правовую поддержку нуждающимся в ней и минимизировать негативные последствия пандемии для граждан", – заявила Оксана Кислицына.

В ходе работы по обращениям граждан в адрес взаимодействующих организаций, органов местного самоуправления и иные инстанции в 2020 году уполномоченным направлено 1 119 обращений, запросов и ходатайств по восстановлению прав граждан, 49 обращений было рассмотрено непосредственно на месте. Сокращение очного приема было компенсировано активным использованием дистанционного общения – организацией телефонных горячих линий и онлайн приемов.

Как сообщили в аппарате нижегородского омбудсмена, в результате в ходе проверок по 2 316 жалобам в 716 случаях (30,9%) нарушений прав граждан не выявлено. Только в каждом десятом случае (218, или 9,4%) препятствия в реализации прав граждан в настоящий период по объективным причинам не могут быть устранены. Таким образом, большинство жалоб нижегородцев в адрес государственного правозащитного института - около 1,5 тысячи - были полностью либо частично удовлетворены.

2020 год запомнился не только активной правозащитной деятельностью.

"В самый трудный период наши сотрудники проводили не только правовое просвещение и разъяснительную работу с населением, но и в качестве волонтеров оказывали помощь социально незащищенным гражданам",- добавила Оксана Кислицына.

Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали участие в реализации ряда масштабных благотворительных и правозащитных проектов – таких, как "Время помогать!", "Моделируем Будущее!", "Мобилизация", "Служба помощи "Жизнь без границ".

В 2020 году уполномоченным были организованы два масштабных правопросветительских мероприятия ("Правовой марафон для пенсионеров" и "Единый урок "Права человека""), в которых приняли участие свыше 120 тысяч нижегородцев.

СПРАВКА:

Ежегодный доклад о  деятельности Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области опубликован на  официальном сайте upchnn.ru.

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Теги:
Правозащитники
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