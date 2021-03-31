Более 1 млрд рублей выделят на закупку квартир сиротам в Нижегородской области

Более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов выделят на закупку квартир детям - сиротам в Нижегородской области в 2021 году.
Как сообщили в областном минсоцполитики, это на 18 млн рублей выше показателя за предыдущий год.
В общей сложности в этом году планируется приобрести 610 квартир.
В областном центре закупкой 122 квартир занимается региональное минсоцполитики, в районах и округах органы местного самоуправления.
В I квартале 2021 года органами МСУ уже заключены муниципальные контракты на приобретение 84 квартир. Закупка 193 жилых помещений находится на стадии проведения аукционов.
Для закупки квартир детям-сиротам, проживающим на территории Нижнего Новгорода, министерство социальной политики региона проводит аукционы на приобретение 5 квартир по договору долевого строительства. Еще на 5 квартир в ближайшие дни планируется размещение аукционов.
СПРАВКА:
Жилые помещения детям-сиротам предоставляются по достижении ими 18 лет.
Площадь квартиры не может быть менее 30 кв. м., без учета лоджий и балконов.
В квартире должна быть установлена сантехника, кухонное оборудование и сделан ремонт.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+