Более 1 млрд рублей выделят на закупку квартир сиротам в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов выделят на закупку квартир детям - сиротам в Нижегородской области в 2021 году.

Как сообщили в областном минсоцполитики, это на 18 млн рублей выше показателя за предыдущий год.

В общей сложности в этом году планируется приобрести 610 квартир.

В областном центре закупкой 122 квартир занимается региональное минсоцполитики, в районах и округах органы местного самоуправления.

В I квартале 2021 года органами МСУ уже заключены муниципальные контракты на приобретение 84 квартир. Закупка 193 жилых помещений находится на стадии проведения аукционов.

Для закупки квартир детям-сиротам, проживающим на территории Нижнего Новгорода, министерство социальной политики региона проводит аукционы на приобретение 5 квартир по договору долевого строительства. Еще на 5 квартир в ближайшие дни планируется размещение аукционов.

СПРАВКА:

Жилые помещения детям-сиротам предоставляются по достижении ими 18 лет.

Площадь квартиры не может быть менее 30 кв. м., без учета лоджий и балконов.

В квартире должна быть установлена сантехника, кухонное оборудование и сделан ремонт.