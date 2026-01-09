Производительность труда повысили по нацпроекту на 27 предприятиях за 2025 год Экономика

Фото: Минпромторг Нижегородской области

В 2025 году специалисты регионального центра компетенций Нижегородской области успешно внедрили 27 проектов, направленных на оптимизацию производственных процессов с использованием бережливых технологий. Эти инициативы реализуются в рамках федерального проекта "Производительность труда", который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что благодаря участию в федеральном проекте региональные предприятия получают доступ к современным инструментам, которые помогают повысить эффективность и стабильность их работы.

На сегодняшний день в проекте задействовано 306 компаний, что на 25% превышает запланированный показатель. В число участников входят предприятия из различных отраслей: обрабатывающая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера услуг, торговля и сельское хозяйство. Применение инструментов проекта позволяет этим компаниям улучшать свою конкурентоспособность на рынке без значительных дополнительных затрат.

Кроме того, в рамках проекта было обучено 711 сотрудников предприятий основам бережливого производства. В результате средняя выработка на предприятиях-участниках увеличилась на 42%.

По информации Минэкономразвития России, национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" является ключевым инструментом для создания новой модели экономического роста. Он объединяет несколько федеральных проектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, увеличение инвестиционной активности, переход к низкоуглеродной экономике и совершенствование государственной системы статистики и прогнозирования.