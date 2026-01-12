Более 19 800 человек нашли работу при поддержке Нижегородского кадрового центра в 2025 году

Фото:
В 2025 году Нижегородский кадровый центр «Работа России» помог найти работу более 19,8 тыс. граждан. Это на 18% больше по сравнению с прошлым годом.
«Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии отметил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне – 2,2 процента. В Нижегородской области уровень безработицы еще ниже – сейчас это 0,01 процента. Рекордно низкий показатель, исторический минимум! При этом Нижегородская область, как и другие субъекты РФ, сталкивается с вопросом нехватки кадров в различных сферах. У предприятий реального сектора особенно востребованы специалисты инженерных и рабочих профессий, и Нижегородский кадровый центр плотно работает с работодателями и соискателями, чтобы закрывать потребности экономики», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Среди тех, кто обращался за содействием в трудоустройстве, - 1 125 пенсионеров, 1 609 граждан предпенсионного возраста, 1 012 человек с инвалидностью, около 200 участников СВО, 97 многодетных родителей и другие жители региона.
«Карьерные консультанты помогли соискателям найти позиции на промышленных предприятиях, в социальных учреждениях, торговых и строительных компаниях, энергетике и сфере безопасности. Граждане успешно заняли вакансии от рабочих до инженерных специальностей: токаря, продавца-кассира, водителя, главного инженера проекта, товароведа, оператора станков с ЧПУ, сварщика-оператора, агронома и многие другие», — рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Лидерами по числу трудоустроенных соискателей традиционно стали филиалы службы занятости в Нижнем Новгороде: Нагорный (3,6 тыс. человек), Сормовский (2,4 тыс. человек) и Кстовский (845 человек). Среди районных подразделений наиболее высокие результаты показали Павловский (1,1 тыс. человек) и Выксунский (1 тыс. человек) филиалы.
«В 2026 году всесторонняя поддержка жителей Нижегородской области в сфере трудоустройства будет продолжена в рамках национального проекта «Кадры». Как и в прошлом году, граждане смогут присоединиться к программам обучения и повышения квалификации. В 2025 году такой возможностью воспользовались более 6 тысяч человек», - добавил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Найти подходящую вакансию можно самостоятельно на портале «Работа России», где сейчас доступно более 25,9 тыс. предложений от работодателей. Также можно обратиться за помощью в любой из офисов Нижегородского кадрового центра или уточнить информацию в официальной группе учреждения https://vk.com/trudnnov.
Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.
Сообщалось, что более 1,7 тысячи нижегородцев нашли работу благодаря мини-ярмаркам вакансий.
