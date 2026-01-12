Нижегородские инновационные компании смогут привлечь до 5 млн рублей

10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Экономика

12 января 2026 20:00 Экономика
Малые предприятия и стартапы из Нижегородской области могут побороться за грантовую поддержку в рамках трёх федеральных конкурсов (18+), организованных Фондом содействия инновациям (ФСИ). Приём заявок уже открыт.

Финансирование предоставляется по программам: "Старт-Искусственный интеллект-1", "Старт-Цифровые технологии-1" и "Старт-Станкостроение-1". Все три конкурса направлены на поддержку отечественных технологических решений в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Средства производства и автоматизации".

Программа "Старт-ИИ-1" ориентирована на малые инновационные компании, которые занимаются разработкой продуктов и сервисов с применением технологий искусственного интеллекта.

Конкурс "Старт-ЦТ-1" поддерживает предприятия, внедряющие цифровые решения, созданные на базе отечественных разработок. Обе программы действуют с 2021 года и уже показали высокую эффективность.

Конкурс "Старт-Станкостроение-1", стартовавший в 2025 году, направлен на поддержку НИОКР в сфере станкоинструментальной промышленности. Он предоставляет возможность малым предприятиям и начинающим разработчикам создавать новые образцы оборудования и технологий.

Максимальный размер гранта по каждому из конкурсов составляет 5 млн рублей.

Подбор подходящего конкурса и сопровождение заявок осуществляют эксперты регионального представительства ФСИ — технопарка "Анкудиновка". Специалисты помогают участникам на всех этапах, от подачи заявки до реализации проекта.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, программы ФСИ являются важным инструментом поддержки технологического предпринимательства.

По его словам, уже 28 нижегородских компаний получили около 103 млн рублей на развитие инновационных решений, что способствует укреплению промышленного и цифрового потенциала региона.

Подать заявку на участие в конкурсе "Старт-Искусственный интеллект-1" можно до 9 февраля 2026 года. Заявки на "Старт-Цифровые технологии-1" и "Старт-Станкостроение-1" принимаются до 24 февраля 2026 года.

Директор технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев подчеркнул, что поддержка ФСИ позволяет командам быстрее переходить от идеи к реализации и создавать востребованные разработки.

Подробная информация о конкурсах и форма подачи заявок доступны на сайте ФСИ. Получить консультацию можно также по телефону +7 (831) 275-83-46.

Дополнительные сведения о мерах поддержки бизнеса, включая федеральные и региональные программы, можно найти в центре "Мой бизнес", работающем в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Горячая линия центра 8 (800) 301-29-94, звонок бесплатный.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании по шести программам Фонда содействия инновациям получат еще 94 млн рублей.

