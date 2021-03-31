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Общество

Гашение выпущенной к 800-летию Нижнего Новгорода марки состоялось 18 апреля

18 апреля 2021 18:21  [85] Общество
Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

К юбилею Нижнего Новгорода правительство региона и Почта России инициировали выпуск конверта с оригинальной маркой и специальным памятным почтовым штемпелем, на котором изображен герб города, указаны дата и место спецгашения.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, 18 апреля в фойе Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького прошла церемония гашения марки.

"Решая, что же должно быть на конверте, мы остановились на Чкаловской лестнице — одном из самых узнаваемых сооружений Нижнего Новгорода у жителей нашей страны", - заявил глава региона Глеб Никитин, принимавший участие в мероприятии.

Он также сообщил, что на марке изображены памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, кремль, Рождественская церковь, Речной вокзал, главный ярмарочный дом, стадион "Нижний Новгород", самолет АНТ-25, на котором Валерий Чкалов выполнил свой исторический перелет, судно "Валдай" и судно беляна.

Губернатор выразил уверенность, что филателистов будет интерес к этой марке и она окажется во многих коллекциях.

СПРАВКА:

Гашение марки проходило в международный день памятников и исторических мест.

Всего будет выпущено и распространено 500 конвертов первого дня (немаркированных) и 132 тысячи марок.

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Теги:
Глеб Никитин День города Почта
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