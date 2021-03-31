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Общество

Форум "ПРОФ-IT.2021" пройдет в Нижнем Новгороде 23-24 сентября

19 апреля 2021 09:24  [89] Общество

Форум "ПРОФ-IT.2021" пройдет в Нижнем Новгороде 23-24 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, приветствие участникам в адрес организаторов направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Уважаемые участники и гости IX Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2021". Рад, что форум пройдет в Нижнем Новгороде в год его большого юбилея. 800-летие города стало поводом для масштабных изменений и старта крупных проектов. Нам предстоит и насыщенная событийная программа, включающая важнейшие для страны отраслевые мероприятия. Особый акцент сделан на высокотехнологичные сферы", - отметил Глеб Никитин.

"IT для нас – одна из ключевых отраслей. По экспорту IT-услуг Нижегородская область заняла 3-е место в России. Это очень хороший результат, но есть и потенциал для дальнейшего развития. Мы всегда рады поделиться своим опытом и выслушать других. Уверен, что на площадке форума вы сможете найти новых партнеров для бизнеса и дать старт самым смелым идеям в сфере IT. Нижегородская область всегда играла особую роль в развитии науки и технологий. Здесь были реализованы многие прорывные решения, работали талантливые ученые, делались значимые открытия. Уверен, что этот заряд творческой энергии поможет работе форума, а дополнительным стимулом станет знакомство с достопримечательностями древнего города. Будем рады видеть вас в Нижнем Новгороде", - добавил глава региона.

"ПРОФ-IT.2021" организуется и проводится экспертным центром электронного государства совместно с правительством Нижегородской области и является крупнейшей площадкой в сфере информатизации процессов государственного управления России.

Напомним, что форум "ПРОФ-IT" проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке администрации президента РФ. Его цель – создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.

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Теги:
IT
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