инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Океанариум появится на Гребном канале
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2021 12:40  [1] Новый сезон велопроката от ВТБ открылся в Нижнем Новгороде
20 апреля 2021 12:28  [36] Санкции применят к подрядчикам за некачественную уборку на улицах Нижнего Новгорода
20 апреля 2021 11:16  [500] Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области
20 апреля 2021 10:47  [135] Свет временно отключили в 30 домах Нижнего Новгорода
20 апреля 2021 10:39  [184] Ржавую ограду в сквере на ул. Звездинка покрасят в ближайшие дни
20 апреля 2021 10:08  [162] Движение транспорта на участке ул. Трудовой в Нижнем Новгороде ограничат до июня
20 апреля 2021 09:57  [149] Пять пострадавших при взрыве газа в селе Маргуша остаются в больницах
20 апреля 2021 09:07  [157] Т Плюс повысила эффективность насосного оборудования Сормовской ТЭЦ
20 апреля 2021 08:34  [329] Власти окажут материальную помощь пострадавшим при взрыве газа в Дальнеконстантиновском районе
20 апреля 2021 00:25  [299] Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках
Общество

Новый сезон велопроката от ВТБ открылся в Нижнем Новгороде

20 апреля 2021 12:40  [1] Общество

Фото: пресс-служба компании

Новый сезон велопроката от ВТБ открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в банке.

Согласно информации, с 20 апреля открылся второй сезон городского велопроката "Велобайк". В юбилейный для города год организаторы проекта прогнозируют значительное увеличение числа пользователей, количество поездок сервиса вырастет почти вдвое, до 30 тысяч.

В этом году горожанам и гостям столицы Приволжья доступны 140 велосипедов, расположенных на 14 станциях. Их локации организованы таким образом, что, пользуясь велосипедом можно будет не только комфортно без пробок переехать из нагорной части города в заречную и обратно, но и увидеть во время поездки самые значимые городские достопримечательности.

Ожидается, что, как и в прошлом сезоне наиболее популярными у пользователей "Велобайка" будут точки проката на пл. Маркина, на Нижне-Волжской набережной у Чкаловской лестницы и на Верхне-Волжской набережной у памятника Чкалову.

"Нижний Новгород стал одним из первых городов после российской столицы, где реализован проект "Велобайк". Уверен, что в год празднования 800-летия, когда Нижний Новгород будет встречать большое число гостей, популярность и востребованность нашего велопроката значительно возрастет", – заявил управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский.

"В связи с высокой востребованностью и ранней весной мы рекордно рано открыли велосезон в Москве и уже 20 апреля он стартует в Нижнем Новгороде. В прошлом году в связи с пандемией в столице Приволжья "Велобайк" начал свою работу только в августе и сезон получился очень коротким. Мы работали практически в тестовом режиме. В текущем сезоне, который продлится до конца октября, мы рассчитываем увеличить количество пользователей нашего сервиса и количество прокатов примерно вдвое", - отметил президент общественного проката "Велобайк" Максим Акимов.

Пользователи велопроката могут выбрать один из трех абонементов. Стоимость на сутки составит - 155 рублей, на месяц – 650 рублей и на сезон - 2500 рублей. Для владельцев карт ВТБ действует скидка до 15%, которая при оплате картой банка будет возвращаться в виде кешбэка.

Все поездки до 30 минут в рамках доступа, как и в прошлом сезоне будут бесплатными. За прокат, превышающий полчаса, предусмотрена дополнительная плата. Ознакомиться с тарифами на абонементы и взять велосипед в аренду можно с помощью личного кабинета в мобильном приложении сервиса "Велобайк" или на сайте.

Проект общественного велопроката "Велобайк" реализован банком ВТБ при поддержке правительства Нижегородской области с 2020 года. В настоящее время сеть городского велопроката "Велобайк" действует в трех городах России – в Москве, Мурманске и Нижнем Новгороде. Банк поддерживает проект в рамках программы "Спортивная страна".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph