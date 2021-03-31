Новый сезон велопроката от ВТБ открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба компании

Новый сезон велопроката от ВТБ открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в банке.

Согласно информации, с 20 апреля открылся второй сезон городского велопроката "Велобайк". В юбилейный для города год организаторы проекта прогнозируют значительное увеличение числа пользователей, количество поездок сервиса вырастет почти вдвое, до 30 тысяч.

В этом году горожанам и гостям столицы Приволжья доступны 140 велосипедов, расположенных на 14 станциях. Их локации организованы таким образом, что, пользуясь велосипедом можно будет не только комфортно без пробок переехать из нагорной части города в заречную и обратно, но и увидеть во время поездки самые значимые городские достопримечательности.

Ожидается, что, как и в прошлом сезоне наиболее популярными у пользователей "Велобайка" будут точки проката на пл. Маркина, на Нижне-Волжской набережной у Чкаловской лестницы и на Верхне-Волжской набережной у памятника Чкалову.

"Нижний Новгород стал одним из первых городов после российской столицы, где реализован проект "Велобайк". Уверен, что в год празднования 800-летия, когда Нижний Новгород будет встречать большое число гостей, популярность и востребованность нашего велопроката значительно возрастет", – заявил управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский.

"В связи с высокой востребованностью и ранней весной мы рекордно рано открыли велосезон в Москве и уже 20 апреля он стартует в Нижнем Новгороде. В прошлом году в связи с пандемией в столице Приволжья "Велобайк" начал свою работу только в августе и сезон получился очень коротким. Мы работали практически в тестовом режиме. В текущем сезоне, который продлится до конца октября, мы рассчитываем увеличить количество пользователей нашего сервиса и количество прокатов примерно вдвое", - отметил президент общественного проката "Велобайк" Максим Акимов.

Пользователи велопроката могут выбрать один из трех абонементов. Стоимость на сутки составит - 155 рублей, на месяц – 650 рублей и на сезон - 2500 рублей. Для владельцев карт ВТБ действует скидка до 15%, которая при оплате картой банка будет возвращаться в виде кешбэка.

Все поездки до 30 минут в рамках доступа, как и в прошлом сезоне будут бесплатными. За прокат, превышающий полчаса, предусмотрена дополнительная плата. Ознакомиться с тарифами на абонементы и взять велосипед в аренду можно с помощью личного кабинета в мобильном приложении сервиса "Велобайк" или на сайте.

Проект общественного велопроката "Велобайк" реализован банком ВТБ при поддержке правительства Нижегородской области с 2020 года. В настоящее время сеть городского велопроката "Велобайк" действует в трех городах России – в Москве, Мурманске и Нижнем Новгороде. Банк поддерживает проект в рамках программы "Спортивная страна".