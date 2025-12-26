Волонтеры Эн+ создали атмосферу тепла, поддержки и новогоднего волшебства для детей

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
26 декабря 2025 13:50 Общество
Фото: пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Завершился масштабный благотворительный проект «Новогодний марафон», организованный энергохолдингом ЭН+ и компанией РУСАЛ. Весь декабрь команды добровольцев активно поддерживали социальные учреждения региона, помогая создать праздничную атмосферу перед Новым годом. Совместно с воспитанниками социально-реабилитационных центров, общественных организаций волонтеры украсили помещения, подготовили новогодние сувениры и украшения, провели развлекательные мероприятия.
 
«Эта долгожданная акция стала настоящим праздником для всех волонтеров, ведь мы вкладываем столько тепла и позитивной энергии, и получаем взамен искреннюю благодарность. Главное для родителей — видеть улыбки детей, ощущать их радость и счастье. Именно поэтому мы с таким удовольствием создавали атмосферу настоящего новогоднего волшебства для ребят», — поделилась впечатлениями волонтер, начальник отдела капитального строительства «Генерации тепла» Юлия Панасюк.


 

Волонтеры Эн+ Тепло Волга организовали мастер-класс по жонглированию для подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения. Вместе с ребятами энергетики изготовили посуду на гончарном круге. А с детьми из центра помощи незрячим «Перспектива» расписывали елочные игрушки. В преддверии Нового года волонтеры Эн+ Тепло Волга подарили праздничное настроение детям из многодетных семей: Дед Мороз со Снегурочкой пришли к ребятам домой и вручили подарки.
 
«Энергетики Эн+ показали пример настоящей доброты и заботы, создав атмосферу тепла, поддержки и новогоднего волшебства для наших детей!», - поделилась впечатлениями руководитель Ассоциации многодетных семей Автозаводского района Елена Дурнева.
 
«Новогодний марафон» — завершающий цикл мероприятий волонтерских проектов программы «Помогать просто». Он проходит на протяжении нескольких лет, объединяет неравнодушных людей и дарит праздник тем, кто в нем особенно нуждается. В этом году в «Новогоднем марафоне» участвовали 28 городов присутствия ЭН+ и РУСАЛ, всего 230 команд, три из которых из Нижнего Новгорода. Всего более 1000 волонтеров помогали социальным учреждениям подготовиться к новогоднему празднику.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных