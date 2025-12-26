Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2025 14:00В Дзержинске хотят освободить Торговую площадь от местного "шанхая"
26 декабря 2025 13:50Волонтеры Эн+ создали атмосферу тепла, поддержки и новогоднего волшебства для детей
26 декабря 2025 13:28Музей полиции открылся в нижегородском "Лимпопо"
26 декабря 2025 12:55НГТУ откроет комнату матери и ребенка в Верхних Печерах
26 декабря 2025 12:19Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы в новогоднюю ночь
26 декабря 2025 12:11Около 400 единиц техники убирают снег в Нижнем Новгороде
26 декабря 2025 11:2820 нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ
26 декабря 2025 11:12Нижегородцам рассказали, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок
26 декабря 2025 10:51Последние выходные года в Нижнем Новгороде будут пасмурными и со снегом
26 декабря 2025 10:10Нижегородцы выиграли более 76 000 000 рублей
Общество

Музей полиции открылся в нижегородском "Лимпопо"

26 декабря 2025 13:28 Общество
Музей полиции открылся в нижегородском Лимпопо

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В Нижнем Новгороде на территории зоопарка "Лимпопо" начал работу новый музей под названием "Закон и порядок", посвящённый истории правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, это уже пятая по счёту историческая экспозиция (0+) на территории учреждения. Посетители смогут узнать историю полиции — от дореволюционной полиции до современных силовых структур.

В экспозиции представлена широкая коллекция форменной одежды, включая обмундирование полиции Российской империи, советской милиции, внутренних войск, а также современных подразделений МВД. Среди них — форма сотрудников ГИБДД, прокуратуры, СК, налоговой полиции, службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, таможни и Росгвардии.

Кроме того, в музее можно увидеть образцы вооружения, полицейской техники и экипировки, применяемой в разные годы.

Особое внимание уделено международной составляющей коллекции. Здесь представлена полицейская форма из таких стран, как США, ОАЭ, Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Италия, Испания, Канада, Чехия, Швейцария, Армения, Болгария, Сирия, Кыргызстан, Белоруссия и других.

Одной из самых необычных частей экспозиции стала коллекция головных уборов полиции со всего мира. В витринах расположились фуражки и каски из Германии, Франции, Австралии, Китая, Таиланда, Мексики, Туниса, Шри-Ланки, Греции, Турции, Египта, Португалии и многих других стран.

Также представлена историческая форма элитного итальянского военного подразделения — берсальеров, известных своей выправкой и знаменитыми перьями на головных уборах.

Как рассказал автор и инициатор проекта Владимир Герасичкин, часть экспонатов была передана из вачского Музея милиции и полиции, а значительная часть коллекции собиралась им лично в течение многих лет.

Ранее сообщалось, что в нижегородском "Лимпопо" поселился снежный барс из Швейцарии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зоопарк Музеи
Поделиться:
Новости по теме
09 декабря 2025 17:31Нижегородский зоопарк изменит режим работы в новогодние каникулы
08 декабря 2025 15:49В нижегородском "Лимпопо" выкармливают крошечного детеныша эдипова тамарина
01 декабря 2025 12:41Самые большие в мире кенгуру поселились в нижегородском зоопарке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных