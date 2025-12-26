Музей полиции открылся в нижегородском "Лимпопо" Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В Нижнем Новгороде на территории зоопарка "Лимпопо" начал работу новый музей под названием "Закон и порядок", посвящённый истории правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, это уже пятая по счёту историческая экспозиция (0+) на территории учреждения. Посетители смогут узнать историю полиции — от дореволюционной полиции до современных силовых структур.

В экспозиции представлена широкая коллекция форменной одежды, включая обмундирование полиции Российской империи, советской милиции, внутренних войск, а также современных подразделений МВД. Среди них — форма сотрудников ГИБДД, прокуратуры, СК, налоговой полиции, службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, таможни и Росгвардии.

Кроме того, в музее можно увидеть образцы вооружения, полицейской техники и экипировки, применяемой в разные годы.

Особое внимание уделено международной составляющей коллекции. Здесь представлена полицейская форма из таких стран, как США, ОАЭ, Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Италия, Испания, Канада, Чехия, Швейцария, Армения, Болгария, Сирия, Кыргызстан, Белоруссия и других.

Одной из самых необычных частей экспозиции стала коллекция головных уборов полиции со всего мира. В витринах расположились фуражки и каски из Германии, Франции, Австралии, Китая, Таиланда, Мексики, Туниса, Шри-Ланки, Греции, Турции, Египта, Португалии и многих других стран.

Также представлена историческая форма элитного итальянского военного подразделения — берсальеров, известных своей выправкой и знаменитыми перьями на головных уборах.

Как рассказал автор и инициатор проекта Владимир Герасичкин, часть экспонатов была передана из вачского Музея милиции и полиции, а значительная часть коллекции собиралась им лично в течение многих лет.

