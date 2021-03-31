ЗС НО хочет инициировать запрет на шумную рекламу на улицах

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены инициировать поправки в федеральный закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Данную инициативу рассмотрели депутаты комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ЗС НО.
"В настоящее время от нижегородцев поступают жалобы на шумную уличную рекламу. Такая реклама мешает гражданам, создает напряженную обстановку. Поэтому наш комитет подготовил предложение о запрете на использование громкоговорящих источников на улицах вблизи зданий, сооружений", - прокомментировал председатель комитета Андрей Тарасов.
Эта поправка будет рассмотрена на ближайшем заседании Законодательного собрания и направлена в Госдуму РФ для дальнейшего рассмотрения.
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