инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2021 14:00  [15] Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 20 апреля COVID-19
20 апреля 2021 13:24  [67] ЗС НО хочет инициировать запрет на шумную рекламу на улицах
20 апреля 2021 12:54  [153] Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде
20 апреля 2021 12:40  [93] Новый сезон велопроката от ВТБ открылся в Нижнем Новгороде
20 апреля 2021 12:28  [114] Санкции применят к подрядчикам за некачественную уборку на улицах Нижнего Новгорода
20 апреля 2021 11:16  [588] Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области
20 апреля 2021 10:47  [152] Свет временно отключили в 30 домах Нижнего Новгорода
20 апреля 2021 10:39  [195] Ржавую ограду в сквере на ул. Звездинка покрасят в ближайшие дни
20 апреля 2021 10:08  [192] Движение транспорта на участке ул. Трудовой в Нижнем Новгороде ограничат до июня
20 апреля 2021 09:57  [160] Пять пострадавших при взрыве газа в селе Маргуша остаются в больницах
Общество

ЗС НО хочет инициировать запрет на шумную рекламу на улицах

20 апреля 2021 13:24  [67] Общество

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены инициировать поправки в федеральный закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Данную инициативу рассмотрели депутаты комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ЗС НО.

"В настоящее время от нижегородцев поступают жалобы на шумную уличную рекламу. Такая реклама мешает гражданам, создает напряженную обстановку. Поэтому наш комитет подготовил предложение о запрете на использование громкоговорящих источников на улицах вблизи зданий, сооружений", - прокомментировал председатель комитета Андрей Тарасов.

Эта поправка будет рассмотрена на ближайшем заседании Законодательного собрания и направлена в Госдуму РФ для дальнейшего рассмотрения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Законопроекты Реклама
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph