Три электрички до Нижнего Новгорода задержались 9 февраля

Утром 9 февраля были задержаны сразу три пригородных поезда, следующих в Нижний Новгород. Причиной стали технические неполадки на одном из участков пути, сообщили в ГЖД.
В 08:40 на перегоне Сейма – Жолнино был вынужден остановиться электропоезд №6316, курсирующий по маршруту Гороховец – Нижний Новгород. После остановки состав смог возобновить движение лишь спустя два часа.
Из-за произошедшего маршрут поезда №6316 сократили до станции Дзержинск. Пассажиров пересадили на остановочном пункте Пушкино в электропоезд №6022 сообщением Ковров-1 – Нижний Новгород.
Ситуация повлияла и на другие пригородные составы. Электричка №6022 Ковров-1 – Нижний Новгород прибыла с опозданием на 1 час 25 минут, а поезд №6954 Фролищи – Нижний Новгород задержался на 1 час 16 минут.
Напомним, этим утром в Нижегородской области также были задержаны пять пассажирских поездов дальнего следования.
