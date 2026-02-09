Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Три электрички до Нижнего Новгорода задержались 9 февраля

09 февраля 2026 14:35 Общество
Три электрички до Нижнего Новгорода задержались 9 февраля

Фото: Александр Воложанин

Утром 9 февраля были задержаны сразу три пригородных поезда, следующих в Нижний Новгород. Причиной стали технические неполадки на одном из участков пути, сообщили в ГЖД.

В 08:40 на перегоне Сейма – Жолнино был вынужден остановиться электропоезд №6316, курсирующий по маршруту Гороховец – Нижний Новгород. После остановки состав смог возобновить движение лишь спустя два часа.

Из-за произошедшего маршрут поезда №6316 сократили до станции Дзержинск. Пассажиров пересадили на остановочном пункте Пушкино в электропоезд №6022 сообщением Ковров-1 – Нижний Новгород.

Ситуация повлияла и на другие пригородные составы. Электричка №6022 Ковров-1 – Нижний Новгород прибыла с опозданием на 1 час 25 минут, а поезд №6954 Фролищи – Нижний Новгород задержался на 1 час 16 минут.

Напомним, этим утром в Нижегородской области также были задержаны пять пассажирских поездов дальнего следования.

Напомним, этим утром в Нижегородской области также были задержаны пять пассажирских поездов дальнего следования.

Теги:
ГЖД поезда электрички
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных