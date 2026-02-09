Число детей в нижегородских детдомах сократилось на 22%

Фото:
В Нижегородской области продолжается снижение численности детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в специализированных организациях. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве социальной политики, на 1 января 2026 года в таких учреждениях проживали 480 детей.
Годом ранее (на 1 января 2025 года) этот показатель составлял 615 человек. При этом на начало 2024 года в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находились 530 детей.
Таким образом количество детей в детдомах сократилось примерно на 22% по сравнению с прошлым годом.
Заметное сокращение зафиксировано и по числу детей, помещенных под надзор в профильные учреждения. В течение 2025 года в организации поступили 172 ребенка, а в 2024 году было 373. За год этот показатель сократился на 54%.
При этом детей продолжают активно устраивать в семьи. В 2025 году из детских домов и домов ребенка в замещающие семьи передали 176 детей. Годом ранее этот показатель составлял 195 человек.
Ранее сообщалось, что почти 2,5 млрд рублей направили на приобретение жилья для детей-сирот в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+