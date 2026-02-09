Налоговая предупредила нижегородцев о новой схеме мошенничества Общество

В Нижегородской области в период проведения декларационной кампании зафиксированы новые случаи мошенничества. Неизвестные лица, представляясь сотрудниками налоговой службы, звонят жителям региона и сообщают о якобы выявленных нарушениях при проверке деклараций по форме 3-НДФЛ.

Как отмечают в УФНС России по Нижегородской области, злоумышленники заявляют о неуплате налога на доходы физических лиц по результатам камеральной налоговой проверки. В частности, они утверждают, что в декларации отсутствуют сведения о доходах, полученных от родственников.

Для того чтобы "избежать штрафных санкций", мошенники предлагают помощь в решении вопроса, обещая записать налогоплательщика на прием в инспекцию. В ходе разговора они просят сообщить код из СМС-сообщения, что может привести к утечке персональных данных.

В налоговой службе подчеркивают, что сотрудники инспекций не записывают граждан на прием по телефону, не запрашивают персональные данные и не просят сообщать коды из СМС-сообщений.

Налоговая служба Нижегородской области призывает жителей региона быть бдительными. Если разговор кажется подозрительным, рекомендуется немедленно прервать звонок.

Уточнить достоверную информацию налогоплательщики могут по телефонам, указанным на официальном сайте ФНС России в разделе "Контакты", а также по номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

