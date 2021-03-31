Нижегородские промпредприятия в 2020 году реализовали продукцию на 1,4 трлн рублей

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Нижегородские промышленные предприятия в 2020 году реализовали продукцию на 1,4 трлн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.
Рост объемов производства был зафиксирован в девяти отраслях, в том числе в деревообработке – на 20%, производстве резины и пластмасс – на 17,3%, в производстве машин и оборудования – на 14,3%, в сфере выпуска прочих готовых изделий – на 13,7%.
По словам сообщил министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, таких результатов предприятиям удалось добиться "благодаря мерам государственной поддержки, которую предприятия Нижегородской области получают как из регионального, так и из федерального бюджета".
Министр рассказал, что нижегородские промышленники по программам поддержки Минпромторга РФ в 2020 году получили 27 млрд рублей. Субсидии предприятия могут направлять на возмещение части затрат по кредитам и лизинговым договорам, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, высокопроизводительные вычисления, содержание рабочих мест и заработные платы сотрудникам.
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