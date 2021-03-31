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Происшествия

Нижегородское управление ФСБ пресекло крупный канал незаконной миграции

21 апреля 2021 15:01  [289] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Управление ФСБ по Нижегородской области пресекло крупный канал незаконной миграции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, сейчас проводятся задержания участников преступной группы.

Предполагается, что за денежное вознаграждение подозреваемые организовывали процедуру получения вида на жительство на территории России по упрощенной процедуре.

Уточняется, что они заключали фиктивные договора опеки и отцовства над несовершеннолетними гражданами России.

В настоящее время в отношении членов группировки уже возбуждены уголовные дела по статье "Организация незаконной миграции".

Ранее сообщалось, что участников еще одного аналогичного канала миграции выявили в Нижегородской области.

Иностранцев прописывали в квартирах, которые принадлежат таким гражданам, как наркоманы или бывшие заключенные, находящиеся "в подчинении" у руководителя группировки – Вигена Саакяна.

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Теги:
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