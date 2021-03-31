Участников группировки, создавших незаконный канал миграции, выявили в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Участников группировки, создавших незаконный канал миграции, выявили в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники регионального УФСБ проводят обыски по месту жительства организаторов канала незаконной миграции.

Источник рассказал, что иностранные граждане, попав с помощью подозреваемых на территорию России, оставались жить, преимущественно, в Нижегородской области.

Иностранцев прописывали в квартирах, которые принадлежат таким гражданам, как наркоманы или бывшие заключенные, находящиеся "в подчинении" у руководителя группировки – Вигена Саакяна. Иностранным гражданам готовили полный пакет документов, позволяющий им находится на территории России более 90 суток.

В настоящее время после обысков и опросов часть участников преступной группы дали явки с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения для основных фигурантов.