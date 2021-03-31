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Бизнес

Более 1,5 тысячи предпринимателей получат комплексную поддержку в центрах "Мой бизнес"

22 апреля 2021 08:57  [1] Бизнес
Предпринимательский форум (архив)

Предпринимательский форум (архив)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,5 тысячи предпринимателей смогут получить комплексную поддержку в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2021 году. Об этом рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов после личного приема предпринимателей в филиале центра "Мой бизнес" в Воскресенском районе.

По его словам, нижегородские предприниматели смогут получить юридические и финансовые консультации, информацию об образовательных услугах, льготных займах, поручительстве, грантах, субсидиях и компенсациях.

Максим Черкасов напомнил, что в настоящее время филиалы центра открыты уже в 31 муниципалитете Нижегородской области.

По словам министра, большое внимание уделяется акселерационным программам, например, таким как "Фабрика готового бизнеса" и "Выращивание".

Программа "Фабрика готового бизнеса" – проект, в рамках которого можно пройти обучение с одной стороны тем, кто хочет начать свой бизнес при помощи франшизы, а с другой – тем, кто заинтересован в расширении бизнеса, создавая франшизы. Программа "Выращивание" предполагает создание индивидуальной карты развития и оказание мер поддержки, за счет которых компания способна вырасти до уровня поставщика крупного заказчика.

Напомним, что нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Предприниматели
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