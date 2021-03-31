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Бизнес

"Ростелеком" представил нижегородским краеведам издание "Неизведанное Поволжье 3.0"

23 апреля 2021 13:14  [54] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" представил нижегородским краеведам издание "Неизведанное Поволжье 3.0". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, познакомиться с изданием в главное здание Нижегородской ярмарки пришли авторы материалов книги, краеведы, экскурсоводы и сотрудники музейных комплексов нижегородского региона.

Книга о малоизвестных достопримечательностях и страницах истории поволжского края стала итогом творческого конкурса, который макрорегиональный филиал "Волга" компании "Ростелеком" провел в 13 регионах Приволжского федерального округа.

"В сборник вошли лучшие фоторепортажи и эссе. Это удивительные работы о малоизвестных природных, культурных и исторических памятниках нашего Поволжья, наполненные искренней любовью к родному краю. Необычные места и туристические маршруты, с которыми авторы познакомили читателей, многих вдохновят на дальнейшее знакомство с Поволжьем и позовут в дорогу", - сказал директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев в свою очередь заметил, что "выпуск краеведческого альманаха – важная просветительская работа "остелекома".

"Книга даст читателям возможность больше узнать о Нижегородской области и других регионах Поволжья. Хочется поблагодарить авторов, которые открыли любителям туризма новые направления для путешествий. Это поможет привлечь на берега Волги еще больше гостей", - сказал он.

Нижегородская область представлена в книге 18 работами. Авторы рассказали о старинных дворянских усадьбах Воротынского и Воскресенского районов, проехали по местам уже не существующих Семеновского и Саратовского трактов, побывали на месте находки старинного деревянного судна на Ветлуге, посетили редкое народное игрище в Первомайском районе, показали жизнь старообрядцев, поделились красотой старинных теремов и доживших до наших дней памятников деревянной архитектуры XIX века в городе и области.

"Неизведанное Поволжье" – очень символичное название конкурса. У нас много незаезженных мест. В прошлом году настоящим открытием для нашей семьи стало изумрудное Каменищенское море, техногенное чудо в 140 км от Нижнего Новгорода. А еще в поездках по области я узнала о хвощевском мятеже, который стал не только страницей истории Нижегородского края, но и частью судьбы моих родственников. Благодаря книге многие совершат еще немало интересных открытий", - сказала Наталья Халезова, автор эссе "Шарголи, хвощевский мятеж" и соавтор рассказа "Каменищенское море".

Познакомиться с необычным путеводителем по малоизвестным местам Поволжья смогут все желающие. Электронная версия издания доступна на сайте компании в разделе "Проекты. Конкурсы. События"

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Теги:
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