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Общество

Народному фронту удается объединить организации для решения конкретных проблем нижегородцев, - Елена Ленина

24 апреля 2021 09:34  [1] Общество

Народному фронту удается объединить организации для решения конкретных проблем нижегородцев. Об этом заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Ленина, выступая на заседании, где был представлен отчет о проделанной работе.

Как сообщает пресс-служба НРО ОНФ, члены штаба единогласно одобрили работу регионального исполкома и всего отделения.

Доклад о работе регионального отделения ОНФ и планах на ближайшую перспективу сделал руководитель исполкома Алексей Алехин. Одна из задач ОНФ – координация отработки обращений, поступивших к Президенту в рамках его пресс-конференции в декабре 2020 года. Всего от нижегородцев поступило 11 532 обращений, в работе на текущий момент находятся 4555, остальные либо закрыты, либо проходят проверку модераторами на предмет качества исполнения.

Региональное отделение ОНФ проводит рейды по городам и районам области по благоустройству, качеству ремонта дорог, экологии, расселения аварийного жилья. Продолжается активная деятельность в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, к акции присоединились более 90 партнерских организаций, в том числе лидеры - Нижновэнерго, Атомэнергопроект, страховая компания "Капитал".

На заседании штаба были утверждены модераторы тематических площадок – так называются рабочие группы Народного Фронта, каждая из которых работает в рамках одного из майских указов Президента. Было принято решение сформировать отдельную рабочую группу по реализации патриотических проектов в регионе. Одним из первых вопросов в ее работе будет присвоение улицам Нижегородской области имен героев Великой Отечественной войны. Продолжится акция "Бессмертный полк в окнах" - в прошлом году нижегородские активисты были первыми, кто стал снимать с квадрокоптеров участников "Бессмертного полка", которые не смогли выйти на шествие из-за режима самоизоляции.

Отдельное внимание было уделено проектам, направленным на исполнение задач, поставленных Президентом в его ежегодном послании.

"За последний год ОНФ в регионе стал заметнее, результативнее. Часто именно Народному фронту удается объединить различные организации и течения для решения конкретных проблем. Мы ставим перед собой новые задачи, озвученные в Послании Президента, и вместе идем дальше", - сказала сопредседатель регионального штаба Елена Ленина.

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