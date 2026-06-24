Карантин по бешенству ввели в поселке Воротынского округа Общество

В поселке Петровский Воротынского округа установлен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Неблагополучным пунктом признана вся территория поселка. Эпизоотическим очагом определена придомовая территория дома по улице Озерной.

На время карантина в очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, а также посещать территорию посторонним. Исключение сделано для специалистов госветслужбы, персонала, задействованного в ликвидации очага, работников, обслуживающих животных, а также проживающих там людей.

Также запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных. Вывоз допускается только в двух случаях: если животное вакцинировано против бешенства в течение 179 календарных дней до отправки либо направляется на убой на специализированное предприятие или оборудованный пункт.

Кроме того, нельзя перемещать и перегруппировывать животных, снимать шкуры с их трупов и проводить охоту на восприимчивых животных, кроме случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.

В границах всего неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Ограничен и их вывоз — действуют те же исключения, что и для очага.

Отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки также запрещен на период карантина.

Ранее сообщалось, что отстрел лисиц разрешили на территории общественной организации «Перевозское районное общество охотников и рыболовов» в связи с выявлением случаев бешенства в регионе и введением карантина в селе Ягодное.