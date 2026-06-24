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Общество

Нижегородский аэропорт возобновил работу после утренних ограничений

24 июня 2026 10:08 Общество
Нижегородский аэропорт возобновил работу после утренних ограничений

Аэропорт Нижнего Новгорода вновь принимает и отправляет рейсы. Ограничения на полёты сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе «Чкалова».

Пассажиров просят следить за статусом вылетов по громкой связи в терминале, а также проверять информацию на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.

Отметим, что ограничения на работу аэропорта вводились дважды в течение сегодняшнего утра. В настоящее время задержаны шесть регулярных рейсов, ещё три рейса отменены.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке 23 беспилотников. В результате падения обломков повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилые дома.

После возгорания одного из жилых домов погибли два человека. Ещё двоих мужчин госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт беспилотники
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