Нижегородский аэропорт возобновил работу после утренних ограничений Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода вновь принимает и отправляет рейсы. Ограничения на полёты сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе «Чкалова».

Пассажиров просят следить за статусом вылетов по громкой связи в терминале, а также проверять информацию на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.

Отметим, что ограничения на работу аэропорта вводились дважды в течение сегодняшнего утра. В настоящее время задержаны шесть регулярных рейсов, ещё три рейса отменены.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке 23 беспилотников. В результате падения обломков повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилые дома.

После возгорания одного из жилых домов погибли два человека. Ещё двоих мужчин госпитализировали. Угрозы их жизни нет.