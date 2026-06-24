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Общество

Автозаводская ТЭЦ продолжает системную работу по обновлению ключевого оборудования

24 июня 2026 09:54 Общество
Автозаводская ТЭЦ продолжает системную работу по обновлению ключевого оборудования

Фото: М. Солунин

На Автозаводскую ТЭЦ доставлен новый силовой трансформатор. Замена оборудования направлена на обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей и проводится в рамках стратегической программы повышения надежности энергопредприятия.

Энергоагрегат весом 96 тонн и высотой 6 метров доставили в Нижний Новгород на двух специализированных тралах. Новый современный трансформатор на 10 тонн легче своего предшественника, что упрощает процесс монтажа и снижает нагрузки на строительные конструкции.

Новый аппарат мощностью 63 тысячи кВА будет работать в связке «генератор-трансформатор». Его главная техническая задача — повышение напряжения переменного тока для последующей передачи электрической энергии на большие расстояния с минимальными потерями, что напрямую влияет на общую энергоэффективность энергосистемы.

Замена оборудования запланирована на период летних минимумов нагрузок. Новый аппарат придет на смену трансформатору, который выводится из эксплуатации.

«Технологии не стоят на месте, и современные трансформаторы технически превосходят своих предшественников за счет использования материалов с улучшенными свойствами и новых конструкторских решений, — отмечает и.о. генерального директора Автозаводской ТЭЦ Владимир Кулагин. — Обновление оборудования проходит с целью увеличения надежности электроснабжения потребителей и повышения безопасности обслуживающего персонала. Поэтому плановая замена таких узлов — это вопрос безаварийной работы всей энергосистемы».

Поступление нового трансформатора — часть системной работы по постоянной модернизации предприятия. Текущий монтаж является одним из ключевых мероприятий производственного плана на этот год и долгосрочной стратегии развития предприятия.

Всего по программе повышения надежности АТЭЦ предусмотрено более полусотни мероприятий. Они охватывают реконструкцию основного и вспомогательного оборудования, модернизацию систем релейной защиты и автоматики, увеличение противопожарной безопасности и др.

Напомним, что в 2026 году Автозаводская ТЭЦ отмечает 95-летие. Это одна из первых теплоэлектростанций в стране. Сейчас станция вырабатывает 25% тепловой энергии, потребляемой в Нижнем Новгороде. Установленная электрическая мощность — 480 МВт.

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