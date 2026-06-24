Три рейса отменили и шесть задержали в нижегородском аэропорту 24 июня Общество

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском аэропорту имени Чкалова отменены три рейса, еще шесть отправятся с опозданием. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Напомним, в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Их ввели 24 июня в 6:35 для обеспечения безопасности полетов. В 7:00 их отменили, однако позже меры были введены повторно.

Среди задержанных — рейс «Уральских авиалиний» в Анталью: вместо 01:00 вылет перенесен на 22:20. Самолет авиакомпании «Россия» в Шарм-эль-Шейх отправится не в 07:00, а в 09:00. Рейс Red Wings в Самару перенесен с 13:00 на 18:00.

С опозданием вылетят и два рейса в Сочи: борт Nordwind вместо 17:15 отправится в 20:10, а рейс «России» перенесли с 19:15 на 01:20 25 июня. Также задержан самолет «Аэрофлота» в Москву — с 17:40 до 02:10.

Отменены рейсы в Ереван авиакомпании Shirak Avia (планировался на 04:00), в Москву авиакомпании «Россия» (09:45) и в Сочи (14:55).

В то же время, по данным табло, завершена посадка на рейс «России» в Сочи, который должен был вылететь еще 23 июня в 14:50. Сейчас в табло указано новое время отправления — 09:15. Регистрация продолжается на рейсы в Екатеринбург (Red Wings, 10:40), Анталью («Аэрофлот», 11:25) и Санкт-Петербург (Smartavia, 12:30).

Добавим, что ночью Нижегородская область подверглась атаке БПЛА.