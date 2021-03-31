Полицейские в Выксе задержали подозреваемого в грабеже Происшествия

Полицейские в Выксе задержали подозреваемого в грабеже Фото: Андрей Абрамов

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Полицейские в Выксе задержали подозреваемого в грабеже. По информации пресс-службы ГУ МВД Нижегородской области, данное преступление было оперативно раскрыто.

Как рассказала стражам порядка 72-летняя потерпевшая, неизвестный выхватил у нее сумку и убежал, сумма ущерба составила 3588 рублей.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Выкса была установлена личность злоумышленника. Им оказался 22-летний безработный молодой человек, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за побои и кражи.

По факту грабежа уже возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В ходе допроса молодой человек дал признательные показания, написал явку с повинной, и пояснил, что вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Сумка и кошелек были возвращены потерпевшей.

В отношении грабителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудили за кражу урны благотворительного фонда.