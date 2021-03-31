Более 100 представителей власти участвовали в соревнованиях по теннису, дартсу и боулингу в Семенове Спорт

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Соревнования по настольному теннису, дартсу и боулингу в рамках Спартакиады законодательных (представительных) органов власти состоялись 23 апреля в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

В мероприятиях Спартакиады принял участие председатель областного парламента Евгений Люлин, депутаты Ирина Гончарова, Наталья Смотракова и Артем Баранов.

На Спартакиаде выступили представители 11 команд от Законодательного собрания Нижегородской области, Земских собраний, Городских дум, Советов депутатов городских округов.

"Понравилось, как прошла Спартакиада, и с какой отдачей соревновались люди! Казалось бы, не чемпионат мира, не Олимпийские игры, а только спартакиада. Но каждый участник уже на старте горел желанием победы, у людей глаза сияли! Самое главное, что сегодня все наши спортсмены обеспечили себе заряд бодрости и отличного настроения на очень долгое время", - прокомментировал Евгений Люлин.

В зачете среди депутатов Законодательного Собрания по дартсу и боулингу Евгений Люлин занял первое место, Ирина Гончарова - второе, а Артём Баранов - третье.

СПРАВКА:

Первая Спартакиада законодательных органов власти прошла в регионе в 2004 году, вторая - в 2009 году, в этом же году образовались физкультурно-спортивные клубы "Исполин" и "Парламент", которые проводили совместные соревнования. С этого момента Спартакиада стала проводиться ежегодно, увеличилось количество видов спорт, и количество участников. На протяжении последних лет команда депутатов и работников аппарата Собрания активно участвовала в Спартакиаде и завоевывала призовые места как в отдельных видах спорта, так и по итогам в целом.