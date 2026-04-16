Спорт

"Чайка" сравняла счет в серии, обыграв "Омских Ястребов" по буллитам

16 апреля 2026 09:40 Спорт
Чайка сравняла счет в серии, обыграв Омских Ястребов по буллитам

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" обыграла "Омских Ястребов" во втором матче 1/4 финала Кубка Харламова со счетом 3:2. Победитель определился в серии буллитов.

Первый период прошел без голов, а вот во втором игровом отрезке омичи открыли счет. Вскоре "Чайка" сравняла, отличился Сергей Скворцов.

На 51-й минуте Степан Горнов вывел нижегородцев вперед. Однако "Омские Ястребы" восстановили равенство.

По регламенту плей-офф МХЛ "бесконечные" овертаймы проводятся только в случае, если матч может стать решающим в серии. Поэтому команды ограничились дополнительной 10-минуткой, в которой победитель выявлен не был.

Судьба встречи решилась в серии буллитов. Единственную результативную попытку исполнил Ян Мельников. Вратарь Марат Сабитов отразил все три броска соперника и принес команде победу.

Счет в противостоянии стал равным — 1:1. Третий матч (0+) пройдет 18 апреля.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" в овертайме обыграло "Металлург" и продлило серию еще как минимум на одну игру.

