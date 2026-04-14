Нижегородский проект удостоен национальной премии "Наш вклад"

Спорт

14 апреля 2026 16:25
Фото: объясняем.рф

Проект из Нижегородской области «Адаптивное скалолазание - новое системное решение в адаптивной физической культуре и абилитации для людей с ОВЗ» получил национальную премию «Наш вклад» и статус «Партнер национальных проектов России».

Национальная премия «Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.

Проект «Адаптивное скалолазание» реализует Федерация скалолазания Нижегородской области (ФСНО) в поддержку государственной программы «Спорт России». Занятия помогают развивать физические и когнитивные способности, укреплять мышцы и улучшать координацию. Программа включает не только тренировки, но и научную работу, подготовку специалистов и создание соревновательных практик. Занятия проходят два раза в неделю в крупнейшем центре адаптивной физкультуры Нижегородской области.

Проект ФСНО поддерживают медицинские, педагогические и спортивные организации, а также региональные власти. Он был представлен на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Научные исследования в рамках проекта легли в основу докторской диссертации, а сама программа сертифицирована НИРО.

Всего на участие в премии «Наш вклад» поступило 792 заявки из всех регионов страны. В Приволжском федеральном округе топ-5 регионов по количеству реализованных проектов возглавила Нижегородская область, которая представила 175 проектов. При этом результаты текущего сезона премии показали высокий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах, как инфраструктура для жизни, экономика данных, кадры, туризм и эффективная и конкурентная экономика.

Награждение победителей премии состоялось в координационном центре Правительства Российской Федерации. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

