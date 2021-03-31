Юные нижегородские фигуристы вышли на "Звездную дорожку" Спорт

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" и Федерация фигурного катания России в рамках совместного проекта "Звездная дорожка" организовали для юных спортсменов Нижнего Новгорода мастер-класс чемпионов мира по фигурному катанию Артура Дмитриева и Елены Радионовой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, известные фигуристы вместе с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва вышли на лед физкультурно-оздоровительного комплекса "Приокский". Свыше 30 детей получили возможность продемонстрировать чемпионам свои навыки катания и получили профессиональные советы. Наставники поделились с юными коллегами секретами мастерства и показали технику выполнения сложных элементов.

"Тренироваться вместе с мировыми чемпионами – это здорово! На мастер-классе я научился новому скольжению и правильному выполнению прыжков. Это поможет мне улучшить спортивные результаты и приблизиться к цели – попасть в основной состав сборной Нижегородской области по фигурному катанию", - сказал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта Лев Бобк.

"Звездная дорожка" стала настоящим праздником для детей. Они не только вышли на лед со знаменитыми фигуристами, но и смогли потом неформально пообщаться с ними. Спортсмены, достигшие мировых высот, рассказали ребятам, как воспитывать волю к победе и не бояться неудач, поделились опытом и познакомили с современными тенденциями фигурного катания. На память о событии от организатора встречи – компании "Ростелеком" дети получили большие фирменные игрушки.

"Программа "Звездная дорожка" помогает выявлять талантливых ребят. За годы участия в проекте я видел, как участники мастер-классов профессионально росли и попадали в сборную страны по фигурному катанию. Юные спортсмены учатся ставить цели и получают стимул к развитию. Проведение мастер-классов в городах России – прекрасная возможность для детей, увлеченных фигурным катанием, сделать шаг вперед", - заметил в свою очередь двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Артур Дмитриев.

"На мастер-классы приходят ребята, которые хотят учиться и упорно трудятся. Даже во время небольшой тренировки можно освоить новые упражнения. Важно, чтобы эта работа продолжалась, поэтому мы показываем приемы обучения и сложные элементы и тренерам, чтобы они могли применять их на практике" , - заметила двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Елена Радионова.

Директор департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" макрорегионального филиала "Волга" Дмитрий Сыров сказал в заключение, что уже 10 лет "Ростелеком" поддерживает проект “Звездная дорожка”.

"Дети тренируются вместе с известными фигуристами, повышают спортивное мастерство и приобретают уверенность в своих силах, которая поможет им одерживать победы", - сказал он.

СПРАВКА:

Совместная программа "Ростелекома" и Федерации фигурного катания России "Звездная дорожка" стартовала в 2011 году. За это время мастер-классы чемпионов и известных тренеров для юных спортсменов прошли в десятках российских городов.

Секретами своего профессионального мастерства с начинающими фигуристами делятся Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Елена Радионова, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова, Михаил Стифунин и другие знаменитые спортсмены.