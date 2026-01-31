Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" продолжает серию неудач, потерпев третье поражение подряд. На этот раз нижегородцы уступили в Уфе местному "Салавату Юлаеву" — 1:3. Единственный гол гостей на счету Кирилла Свищёва.

С первых минут матча уфимцы захватили инициативу, уверенно контролируя шайбу и регулярно угрожая воротам Дениса Костина. В большинстве уфимцы открыли счёт.

Во втором периоде нижегородцы получили шанс отыграться в большинстве, но не использовали его. Почти сразу после этого хозяева удвоили преимущество, воспользовавшись отскоком от борта.

Тем не менее "Торпедо" не сдалось, и Кирилл Свищёв дальним броском сократил отставание.

Заключительная двадцатиминутка прошла в осторожной борьбе без удалений. Нижегородцы активно шли вперёд в концовке, заменили вратаря на шестого полевого, но пропустили в пустые ворота.

Алексей Исаков остался не совсем доволен игрой своей подопечных.

"25 числа прошел дедлайн. Я сейчас сказал в раздевалке, возможно, кто-то выдохнул и немного расслабился, поэтому придется немножко закручивать болт", - отметил главный тренер.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт во Владивостоке, где сыграет с "Адмиралом".

