Нижегородская "Чайка" одолела "Реактор" из Нижнекамска со счётом 2:0

Хоккейный клуб МХЛ "Чайка" из Нижнего Новгорода одержал домашнюю победу над клубом "Реактор" из Нижнекамска со счётом 2:0. Об этом сообщили в социальных сетях "Чайки".
Голами в составе нижегородской команды отметились хоккеисты Леонид Гаврилов и Ян Мельников. Стоит отметить, что по общему количеству бросков в створ ворот преимущество также оставалось за "Чайкой" — 38 против 20 у "Реактора".
Главный тренер "Чайки" Алексей Подалинский прокомментировал итоги матча: "Эта победа важна для нас не только в турнирном аспекте, но и в психологическом. Мы начинаем изменять тактику и структуру игры, и эта встреча помогла ребятам почувствовать правильность выбранного пути. Видно, как команда после таких побед становится сплочённее — сегодня это была настоящая командная победа".
Следующий матч (0+) "Чайка" сыграет в гостях 11 февраля против команды "Мамонты Югры".
Ранее сообщалось, что нижегородская "Чайка" оказалась сильнее альметьевского "Спутника".
