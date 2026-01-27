Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Экс-футболист горьковской "Волги" Борис Игнатьев умер в 85 лет

На 86-м году жизни скончался экс-игрок горьковской "Волги", бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом ТАСС сообщила его супруга Ирина Игнатьева.

Как рассказала вдова, в последние годы жизни Игнатьев страдал от проблем с сердцем и желудком. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уточнил, что у специалиста также диагностировали онкологическое заболевание.

Борис Игнатьев родился 5 декабря 1940 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны его семья находилась в эвакуации в городе Горьком, ныне Нижнем Новгороде. В 1945 году они вернулись в столицу.

Серьезно заниматься футболом он начал в середине 1950-х годов, выбрав позицию полузащитника. За свою игровую карьеру он выступал за дублирующий состав московского "Динамо", ижевский "Зенит", а также за команды "Ракета" и "Волга" из Горького, махачкалинское "Динамо", "Метеор" из Подмосковья, целиноградское "Динамо" (сегодня — Астана) и уфимский "Строитель".

Игровую карьеру он завершил в 1972 году. Уже спустя два года, в 1974-м, Игнатьев возглавил команду "Торпедо" из Владимира. В интервью, которое он дал накануне своего 85-летнего юбилея, он признался, что после ухода с поля у него не оставалось других путей, кроме как продолжить жизнь в футболе.

Напомним, в конце 2025 года в возрасте 77 лет скончался легендарный футболист Георгий Князев. А в январе 2026-го умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев. Ему было 59 лет. 

Некролог Футбол
