Американец Айзея Вашингтон покинул БК "Пари НН" Спорт

Фото: nn-basket.ru

Баскетбольную команду "Пари Нижний Новгород" покинул разыгрывающий Айзея Вашингтон.

Как сообщили в клубе, стороны пришли к обоюдному решению о досрочном завершении сотрудничества и расторжении контракта.

27-летний защитник из США присоединился к нижегородцам в межсезонье и успел провести 19 встреч в рамках текущего сезона Единой лиги ВТБ.

За это время Вашингтон демонстрировал стабильную результативность: в среднем за игру он набирал 15,1 очка, отдавал 5,9 результативных передач, совершал 4,2 подбора и перехватывал мяч 0,5 раза.

Ранее БК "Пари НН" покинул 24-летний американский центровой Хантер Дин. Контракт с ним был расторгнут досрочно.

В среду, 28 января, нижегородская команда сразится (6+) на домашнем паркете с "Зенитом-2" из Северной столицы.