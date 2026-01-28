Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Спорт

Нижегородское "Торпедо" в третий раз в сезоне проиграло "Северстали"

28 января 2026 22:35 Спорт
Нижегородское Торпедо в третий раз в сезоне проиграло Северстали

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" потерпело третье поражение от "Северстали" в текущем сезоне, вновь уступив череповчанам на домашнем льду.

Первая двадцатиминутка прошла без голов. А вот во втором периоде нижегородцы сумели открыть счет. После видеопросмотра арбитры засчитали шайбу, автором которой стал Александр Яремчук.

В заключительном отрезке встречи экс-торпедовец Илья Чефанов точным броском вывел гостей вперед. Однако хозяева быстро отыгрались: уже через пять секунд после начала большинства Егор Виноградов сравнял счет — 2:2.

Основное время завершилось вничью, и судьба матча решалась в овертайме. В дополнительной пятиминутке удача оказалась на стороне "Северстали" — 2:3.

Это второе подряд поражение нижегородцев.

"Очень мобильный матч. Я думаю, что команда показала достаточно высокую скорость, хорошую плотность. В такой игре, конечно, было очень много мелких ошибок. И мы, и "Северсталь" их совершали. Но, скажем, на одну ошибку больше реализовала "Северсталь". У нас были моменты, но мы ими не воспользовались", — отметил наставник команды Алексей Исаков.

Несмотря на проигрыш, "Торпедо" заработало одно очко и теперь имеет в активе 65 баллов. Нижегородцы сохраняют четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от третьего места на одно очко.

Следующие три матча команда проведет на выезде. Ближайшая игра (6+) состоится 31 января в Уфе против "Салавата Юлаева".

Ранее сообщалось, что "Чайка" обыграла альметьевский "Спутник" со счетом 4:3.

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
