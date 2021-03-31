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Общество

Нижегородский водоканал закончил перекладку сетей под 10 объектами БКАД

26 апреля 2021 16:04  [48] Общество

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Нижегородский водоканал" закончил перекладку сетей под 10 объектами БКАД. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания продолжает работы по перекладке сетей в рамках подготовки к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На 10 объектах работы уже завершены.

"Мы работаем в тесном взаимодействии с ГУММиДом. Это необходимо для исключения ситуаций, при которых капитально отремонтированные дороги приходится вскрывать для устранения утечек. Поэтому плановые работы согласовываются в начале года. Сейчас наша главная задача - обеспечить возможность вовремя выйти на работы дорожникам", - отметил начальник производственного управления Алексей Доронин.

В настоящее время часть перекладок уже выполнена, работы ведутся одновременно еще на нескольких объектах. В частности, в стадии завершения перекладка коллектора диаметром 225 мм на набережной Федоровского и водопровода на улице Интернациональной.

Стартуют работы по перекладке водопроводов на улицах Самочкина и Кировской, а также канализационного коллектора на улице Свободы.

Напомним, более трех километров сетей переложит Нижегородский водоканал под объектами улично-дорожной сети, вошедшими в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в ближайшие месяцы.

В 2021 году в план включены перекладки по 20 участкам на водопроводных сетях и 19 – на канализационных. Работы должны быть завершены до середины июля.

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Теги:
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